البوابة - اسم روان من الأسماء العربية الجذابة والرقيقة، والمنتشرة منذ سنوات وهو من الأسامي المحببة عند الآباء والأمهات، وهو اسم يطلق على الإناث دون الذكور، وفيما يلي نساعدك في التعرف على معني اسم روان وأهم صفاته الشخصيه:

معنى اسم روان

معنى اسم روان في قاموس المعاني والأسماء هي الراكضة، أو الجارية أو سريعة الروح، اسم علم مؤنث له أصول فارسية وعند البحث عن اصل اسم روان في اللغة العربية نجد أنه جمع تكسير لكملة رانية والتي تعني الفتاة التي تحدق في شيءٍ شديد الجمال، أو تُطيل النظر به، أما معنى اسم نادين في اللغة اليونانية تعني الأمل.

وهناك معنى آخر لاسم روان وهو الزهرة البحرية ومعناه في اللغة العربية أنه يدل على نهر في الجنة مع عدم وجود دليل في القرآن أو السنة على ذلك، أو بأنَّه شلال أو نهر.

شعر باسم روان

أنتِ الحياة لها وأنتِ روان

الشمس تُوسل ضوءها في رقة

والبدر أدهش حسنه الولهان

عقد الأسي بك يا روان لساني

فسكبت في سمع ألمي أحزاني

كفي روان عن البكاء وكفكفي

دمعًا يزيد بوادر الكتمان

قطعت قلبي يا روان ترفقي

إن الذي أبكاك قد أبكاني

فأنا وأنت حكاية مكتوبة

بالدمع فوق براعم الأشجان

معنى اسم روان في القرآن الكريم

اسم روان لم يُذكر في القرآن الكريم أو السنة الشريفة.

دلع اسم روان

رورو

رورتي

أم الرور

روري

ريري

روني

نونة

نونو

كتابة الاسم روان بالأحرف الإنجليزية

Rawan

Rouen

Rawen

أسماء مشابهة لاسم روان

رؤى.

راني.

راوية

رنا

ريتال.

ربى.

رهب.

مشاهير يحملون اسم روان

روان الصايغ

روان بن حسين

روان عاطف

روان العلي

صفات شخصية اسم روان

شخصية اسم روان نقية القلب وحساسة، لا تعرف الغش وأيضاً تتجاهل كلام الناس

من صفات شخصية اسم روان أنها تتمتع بأنوثة رقيقة ومحبة للجمال والزوق الرفيع

من صفات شخصية اسم روان صبورة ومتحملة كل أعباء الحياة بفرح

عيوب حامله اسم روان