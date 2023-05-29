اسم نايا من الأسماء العربية الجميلة وهو فارسي الأصل، والمنتشرة منذ سنوات وهو من الأسامي المحببة عند الآباء والأمهات، وهو اسم يطلق على الإناث دون الذكور، وفيما يلي نساعدك في التعرف على معنى اسم نايا وأهم صفاته الشخصيه:

معنى اسم نايا

معنى اسم نايا هو اسم مؤنث من أصل فارسي يعني الأصالة والروح القوية، وهو مستمد من كلمة "ناي" التي تعني "مزمار"، فإن للاسم معانٍ أخرى حيث يعني باللغة الهندية "جديد" أو "طازج"، ويعني في اللغة العربية "الغزالة" أو "ابنة الظبي".

صفات حامل اسم نايا

من صفات حامل اسم نايا أنها تحب الحرية وهي ترفض التقاليد.

صفات حامل اسم نايا هي تشعر بشغف تجاه روح المغامرة والتجارب الجديدة والجريئة.

اسم نايا يتمتع بالقدرة الكبيرة على اتخاذ القرارات السريعة والمنطقية وخاصة في المواقف الصعبة وأوقات الأزمات والخطرأيضاً.

اسم نايا من صفاته أنها تحب التغيير المستمر وتسعى إليه.

اسم نايا من صفاته أنها تحب التغيير المستمر وتسعى إليه. تتمتع صاحبة اسم نايا بجاذبية عالية تلفت الانتباه، وعادة ما تظهر أصغر سنًا مما هي عليه فعليًا، فهي تحب ارتداء الملابس الجميلة والأنيقة والمجوهرات الفاخرة، وتتمتع نايا بحس فكاهي يجذب الأنظار، وهذا ما يعزز سحر شخصيتها وجاذبيتها بشكل لافت.

شخصية اسم نايا مفعمة بالحياة ونشيطة، وتعتبر شخصية ساحرة وملهمة، وتتمتع أيضاً بحيوية وذكاء وبراعة كبيرة في مواجهة الحياة.

يتسم اسم نايا بالفضول الكبير حيث تطرح الكثير من الأسئلة للآخرين، وفي الوقت نفسه هي قادرة على القيام بعدة مهام في وقت واحد.

دلع اسم نايا

نينو

نينا

نونو

ناني

نيني

نايتسي

نونوش

ناينا

نايوشة

نونا

ننو

نايتو

نوني

نانا

نينو

مشاهير يحملون اسم نايا

نايا ريفيرا: نايا ريفيرا مشاهير يحملون اسم نايا وهي عارضة أزياء وممثلة ومغنية أمريكية، قد اشتهرت بتأديتها لدور سانتانا لوبيز في المسلسل الكوميدي الموسيقي (Glee).

نايا ريفيرا مشاهير يحملون اسم نايا وهي عارضة أزياء وممثلة ومغنية أمريكية، قد اشتهرت بتأديتها لدور سانتانا لوبيز في المسلسل الكوميدي الموسيقي (Glee). نايا الأندلس: نايا الأندلس مشاهير يحملون اسم نايا هي ممثلة سورية وهي ابنة الممثلة وفاء موصللي، ودرست في الجامعة الهندسة المعمارية وعملت في إحدى القنوات التلفزيونية، وقد شاركت في مسلسل "الرابوص" عام 2017.

نايا الأندلس مشاهير يحملون اسم نايا هي ممثلة سورية وهي ابنة الممثلة وفاء موصللي، ودرست في الجامعة الهندسة المعمارية وعملت في إحدى القنوات التلفزيونية، وقد شاركت في مسلسل "الرابوص" عام 2017. نايا المغنية: مغنية لبنانية ولدت في عام 1988 ميلادي، وشاركت نايا في برنامج الرقص مع النجوم وحققت الفوز فيه، وقدمت العديد من الأغاني من بينها أغنية "غيرة" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

معنى اسم نايا في القرآن الكريم

معنى اسم نايا في القرآن الكريم صغيرة الظبي أو الغزال، فهو اسم جائز، لا يحمل أية دلالة على اسم من الأسماء التي كانت تطلق على الأصنام التي كان يعبدها الكفار أو المشركون في زمن الجاهلية، ويجوز اختيار اسم نايا لتسمية المواليد الجدد ولا يوجد أي حرج في ذلك والله أعلم.

معنى اسم نايا بالتركي

معنى اسم نايا بالتركي الفتاة الجميلة والرشيقة.