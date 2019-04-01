أبرز 4 معوّقات لـ عمل المرأة

هناك تمييز في بعض المؤسسات ضد المرأة العاملة من حيث الأجر

تحتل المرأة في يومنا هذا موقعاً هامّاً في المجتمعات الحديثة، كما أنّها تساهم وبشكل فعّال في صناعة النهضة العمليّة والعلميّة للعديد من الدول.

وأكدت بعض الدراسات أن النساء يؤدين عملاً يوازي 67 % من ساعات العمل على مستوى العالم. تزداد نسبة النساء العاملات في القارّة الأوروبية عن 50 %، بالإضافة إلى نسبة لا يستهان بها من العاملات في العديد من الدول النامية، وبعض الدول الاسلامية.

كما أنه لم يعد أمر عمل المرأة أو عدمه اختياريّاً، وذلك بسبب الحاجة الماليّة والأوضاع الاقتصادية السيّئة التي تتطلّب بذل الجهد المشترك بين الرجل والمرأة من أجل توفير حياة أفضل للعائلة بشكل عام.

وهناك معوّقات كثيرة لعمل المرأة ومنها ما يأتي:

1- التوازن بين العمل والبيت:

حيث إنّ قيام المرأة بعدّة أدوار ومدى قدرتها على التوفيق بين تلك الأدوار هو من أكثر المعوّقات التى تواجه المرأة العاملة، ومن هذه الأدوار نذكر:

دورها المهني، ودورها كزوجة في البيت، ودورها كأم ومطلوب منها التواصل مع صغارها، بالإضافة الى قيامها بأعمال المنزل، وحتى تستطيع تحقيق هذا التوازن، فلا بد لها أن تراعي التخطيط السليم لذلك وتتعامل بعقلانيّة ومهارة.

2- رفض بعض المؤسسات في تشغيل المرأة الأم:

حيث يتم رفض تشغيل المرأة التى لديها أطفال من قبل بعض المؤسسات، وذلك بسبب ما تحتاجه بعض الأعمال من ساعات عمل طويلة، وفي بعض الأحيان تحتاج سفر إلى خارج البلاد .

3- التمييز:

هناك تمييز في بعض المؤسسات ضد المرأة العاملة من حيث الأجر، فتُعطى أجراً أقل من أجر الرجل.

4- التحرّش:

بجميع أنواعه سواءً الجنسي، أو اللفظي، أو المعنوي.

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