مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للحفاظ على الجلد والبشرة من حروق الشمس

اقدم هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، واستشارى الأمراض الجلدية عدد من النصائح البسيطة من أجل الحفاظ على الجلد من تأثير ارتفاع الحرارة وذلك في ظل تحذير الأرصاد من موجة حارة تمر بها البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن اهم تلك النصائح:

1- الحرص على الاستحمام مرتين يومياً بالماء البارد. 2- استعمال بودرة مضادة للفطريات. 3- استعمال بودرة الشبة بدلاً من مزيلات العرق. 4- التهوية الجيدة للمنزل وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. 5- للأطفال الصغار النوم على فوطة كبيرة من القطن وذلك لامتصاص العرق وتجنب الإصابة بحمو النيل. للمزيد عن صحتك وجمالك:

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