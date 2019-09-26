إليك أيها الرجل 4 نصائح لشراء ملابس خريفية

مع بداية الخريف، يبدأ الرجال البحث عن الملابس التي تناسب هذا الفصل الذي يتسم بالبرودة قليلًا، لكن ما الأفضل -عند الشراء- صيحةً هذا العام من القمصان؟

في السطور التالية نقدم لك أبرز أربع نصائح عند شراء قميصك الخريفي المناسب لك، بحسب ما جاء على موقع "realmenrealstyle"، المتخصص في اهتمامات الرجل:

الألوان المتداخلة:

هناك قاعدة عامة يجب أخذها في الاعتبار عند التسوق للقمصان، وهي اختار الذي يتناسق مع الجسد ليصبح شكلك منسق القوام، ويفضل عند شراء القميص الكاجوال أن يكون من الألوان المتداخلة، مثلًا أن يكون القميص بين لوني الأبيض والأصفر، أو الأبيض والأزرق، ولا بد أن يكون من الخامة القطنية المصرية، فهي الأفضل عند التنزه مع الأصدقاء.

الكاروهات:

يناسب الكثير من الرجال النمط الكاروهات في الملابس الكاجوال، وخصوصًا أن بعض الرجال لا يفضلون ارتداء بعض الألوان الزاهية مثل الأحمر والوردي والأصفر، لذلك يمكن أن يندمج مع الأصفر الكحلي والأبيض.

تيشيرت كات قطني:

عند شراء قميص من خامة الصوف، اشترِ تيشيرت قطني "كات" (دون أكمام)، ترتديه بالأسفل كي تشعر بالارتياح.

ولا بد من شراء الخامة الصوف؛ لأنها تعطيك شعورًا بالدفء دون اللجوء إلى سترات شتوية ثقيلة فوقها، لكن حاول أن تكون متناسقة الألوان.

قميص الموجات:

يمكن أن تقتني قميصًا بنمط الموجات أو الخطوط غير المستقيمة، والتي تعطي شعورًا بأن جسمك ممشوق، خصوصًا إذا كنت تعاني من بعض السمنة أو الأخطاء الجسدية مثل الكرش.

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