مع اقتراب عيد الحب، ما علاقة الشوكولاتة بالرومانسية؟

أنا متأكدة من أن الحصول على علبة من الشوكولاتة كفيل بجلب السعادة لقلب أي شخص. أليس كذلك؟ يُعتقد أن الشوكولاتة مثيرة للشهوة الجنسية ، خاصة عندما يذوب الطعم المخملي في فمك. ولكن ما هي علاقة الحب مع الشوكولاتة التي يقدمها لك الحبيب بالذات، تعالوا نتعرف على بعض الحقائق العلمية المرتبطة بعلبة الشوكولاتة والحب.

لماذا ينجذب الناس للحلويات؟

قام الباحثون بتحليل أن الأشخاص الذين هم في علاقات أو يميلون بشدة نحو شركائهم يفضلون الأطعمة الحلوة على الأطعمة المالحة. تتشابك المذاقات الحلوة والرومانسية وهذا يؤثر بعمق على طرقنا التي ندرك بها الحب وكيف نثق بشركائنا. إن القول بأن "الحب حلو" هو في الحقيقة صحيح ، لأن مشاعرنا للحب مرتبطة بالرغبة في تناول الحلويات ، على وجه التحديد ، الشوكولاتة. يميل الأشخاص الذين يقعون في الحب إلى تذوق الأطعمة على أنها أكثر حلاوة ، مما يعني أن مشاعر الحب يمكن أن تُحلى براعم التذوق لدينا! الصودا الحلوة حتى أبراج الماء المقطر عندما يتعلق الأمر بالناس الذين يشهدون على الحب والعلاقات. يميل العزاب أيضًا إلى العثور على أشخاص آخرين أكثر جاذبية عندما يستهلكون الأطباق الحلوة. هذا يثبت فقط أن الحلويات ، أو أكثر من ذلك ، الشوكولاتة هي أفضل صورة كيوبيد.

اقترح العلماء أيضًا أن الشوكولاتة تميل إلى إفراز هرمونات في دماغنا يمكن أن تجعلنا نشعر بالراحة والدوار. يتم إطلاق الدوبامين الكيميائي "الشعور بالرضا" عن طريق أدمغتنا لإحداث مشاعر حب ممتعة عندما نضع قطعة من الشوكولاتة أو حلوى في أفواهنا. في بعض الأحيان ، يؤدي ذلك إلى بعض الحركة الرومانسية الخطيرة!

الآن بعد أن عرفت سبب كون الشوكولاتة الشريك المثالي عندما تريد أن تشعر بالحب ، يمكنك الاستمتاع بها. يصر العشاق على إهداء علبة من الشوكولاتة لشركائهم في عيد الحب لأن هذه الإيماءة الجميلة تمنحهم شعورًا يصعب نسيانه. إنها أيضًا طريقة رائعة لجعل شخص ما في مزاج رومانسي. ومن ثم ، فإن الشوكولاتة ترقى إلى صورتها على أنها الهدية المثالية. علبة جميلة من الشوكولاتة البيضاء والداكنة قد تفي بالغرض إذا كنت تحاول إثارة إعجاب الشخص الذي يعجبك!

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