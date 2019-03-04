تعرفي على العلاج المناسب لمغص طفلك الرضيع

كثيرا ما يعاني الأطفال الرضع من أوجاع لا تعرف الام مصدرها، ولكن وفقا للأطباء فأن الأطفال يصابون بالمغص المعوي أو الم المعدة خلال مراحل نموهم وهو امر طبيعي جدا.

ويعرف ألم المعدة، بالألم الحاد الذي يظهر فجأةً ويتركز في منطقة البطن ويستمر لساعات أو حتى 24 ساعة كحد أقصى مترافقاً مع أعراض أخرى مثل الإسهال أو الإقياء.

ولتحفيف ألم المعدة عند الرضيع لحين الذهاب الى الطبيب، نقدم لك هذه الوصفات المنزلية :

اعطاء الماء ولو بكميات بسيطة يساعد على علاج الإمساك والإسهال والمغص.

التركيز على الرضاعة الطبيعية لانها تعزز من مناعة طفلك.

إجراء بعض التمارين أو التدليك لمعدة الطفل الصغير بالزيوت الدافئة لمساعدته في التخفيف من الام المغص والتمتع بالنوم الهادىء بعد كل رضاعة.

وضع الكمادات الدافئة على بطن الطفل لتحفيز الهضم السليم و إخراج الغازات المزعجة.

الاهتمام بالنظافة خصوصا عند تغير الحفاضات أو استخدام المرحاض، فالنظافة ثلثي الصحة.