الروبيان المشوي

نعلمي طريقة عمل الروبيان المشوي بتتبيلة الصلصة الخاصة...

1كيلو روبيان منظف و مقشر

3 حص ثوم مهروس

ثلث كوب زيت زيتون

ربع كوب صلصة بندورة

2 ملعقة كبيرة خل أحمر

2ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة شطة

الطريقة:

امزجي الثوم و الزيت و صلصة البندورة و الخل في وعاء كبير.

أضيفي الريحان و الملح و الشطة و قلبيهم.

أضيفي الروبيان و قلبي حتى تمتزج النكهات.

غطي الوعاء و أدخليه المبرد لمدة 60 دقيقة.

حمي المشواة و ضعي الروبيان في الأسياخ.

تخلصي من التتبيلة.

ضعي القليل من الزيت على المشواة و اشوي الروبيان لمدة 3 دقائق على كل جهة.