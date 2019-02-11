الروبيان المشوي
الروبيان المشوي
نعلمي طريقة عمل الروبيان المشوي بتتبيلة الصلصة الخاصة...
1كيلو روبيان منظف و مقشر
3 حص ثوم مهروس
ثلث كوب زيت زيتون
ربع كوب صلصة بندورة
2 ملعقة كبيرة خل أحمر
2ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة شطة
الطريقة:
امزجي الثوم و الزيت و صلصة البندورة و الخل في وعاء كبير.
أضيفي الريحان و الملح و الشطة و قلبيهم.
أضيفي الروبيان و قلبي حتى تمتزج النكهات.
غطي الوعاء و أدخليه المبرد لمدة 60 دقيقة.
حمي المشواة و ضعي الروبيان في الأسياخ.
تخلصي من التتبيلة.
ضعي القليل من الزيت على المشواة و اشوي الروبيان لمدة 3 دقائق على كل جهة.
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