مقبلات الشتاء: ذرة مشوية بتتبلية الزبدة والثوم

الذرة المشوية من الخضراوات النشوية ولكنها بنسب سكريات ودهونٍ، وصوديومٍ أقل مقارنة بالخضراوات النشوية الأخرى ويمكن اعتبار نواة الذرة من الحبوب الكاملة.

الذرة المشوية هو مصدر غني بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين E، وفيتامين B، كالنياسين والثيامين وهي أيضاً مصدر للعديد من المعادن، كالحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والفسفور، والزنك، والذرة غنيّة بالألياف التي تساعد في تعزيز صحّة الجهاز الهضمي،ومن فوائد الذرة المشوية أنها تقي من مشاكل الإمساك والبواسير، وتقلّل منها كما انها تحوي على مضادات أكسدة تحمي من الإصابة بالزهايمر وأنواع السرطانات.

وفي هذا المقال نقدم لكم ذرة مشوية بتتبلية الزبدة والثوم وهي لذيذة في فصل الشتاء ومقدمة من الشيف الاردني ديما حجاوي:

ذرة مشوية بتتبلية الزبدة والثوم

مقادير ذرة مشوية بتتبلية الزبدة والثوم

ذرة

٢٥ غم زبدة

١/٤ كوب زيت زيتون

٢ حبات ثوم مهروس

ملح وفلفل

١ ملعقة كبيرة بهارات الكيجن

١ ملعقة صغيرة فلفل احمر حار بودرة

بصل اخضر مفروم

ليمون شرحات

٤/١ كوب كزبرة خضراء مفرومة

١ كوب جبنة بارميزان مبشورة

سور كريم للتقديم

طريقة تحضير ذرة مشوية بتتبلية الزبدة والثوم

اخلطي الزبدة والزيت وبهارات الكيجن والثوم والملح والفلفل والفلفل الحار والكزبرة.

ثم وزعي الخليط على الذرة واحكمي اغلاقها بورق الزبدة.

ثم ورق القصدير.واخبزيها في فرن حرارته ٢٠٠ لمدة ٣٠ دقيقة

اضيفي البارميزان والبصل الاخضر والكزبرة وعصرة الليمون وراجعيها للفرن خمس دقائق فقط وقدميها مع صلصة الرانش .

فوائد الذرة المشويّة وقيمتها الغذائية