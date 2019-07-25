مقبلات الفلفل الحلو المحشو

هل مللت اطباق المقبلات التقليدية لما لا تقدمين طبق الفلفل الحلو المحشو يمكنك استخدام الفلفل الحار.
انت بحاجة الى:
كيس من الفلفل الحلو مصغرة
1 علبة جبنة
نصف كوب من البازلاء المجمدة
½ كوب مكعبات لحم مقدد
¼ كوب بورسين بالثوم والأعشاب
جبنة كريمية
ربع كوب من جبنة البارميزان
1 ملعقة كبيرة من الثوم الطازج المفروم
الطريقة:
يقطع الفلفل الى شرائح بالطول ، ثم باستخدام ملعقة تغرف البذور. توضع على ورقة مشمع على صينية الفرن.
تمزج الجبنة الكريمية، مع جبن بورسين وجبنة البارميزان ، واللحم، والبازلاء.
يُسكب خليط الجبن في حبات الفلفل ثم يُضاف إليه الثوم المعمر.
توضع المقلاة في فرن محمّى على حرارة 350 درجة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
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