مقبلات الفلفل الحلو المحشو

هل مللت اطباق المقبلات التقليدية لما لا تقدمين طبق الفلفل الحلو المحشو يمكنك استخدام الفلفل الحار.

انت بحاجة الى:

كيس من الفلفل الحلو مصغرة

1 علبة جبنة

نصف كوب من البازلاء المجمدة

½ كوب مكعبات لحم مقدد

¼ كوب بورسين بالثوم والأعشاب

جبنة كريمية

ربع كوب من جبنة البارميزان

1 ملعقة كبيرة من الثوم الطازج المفروم

الطريقة:

يقطع الفلفل الى شرائح بالطول ، ثم باستخدام ملعقة تغرف البذور. توضع على ورقة مشمع على صينية الفرن.

تمزج الجبنة الكريمية، مع جبن بورسين وجبنة البارميزان ، واللحم، والبازلاء.

يُسكب خليط الجبن في حبات الفلفل ثم يُضاف إليه الثوم المعمر.

توضع المقلاة في فرن محمّى على حرارة 350 درجة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.