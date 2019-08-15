مقبلات رقائق الخضروات الصحية المصنوعة من جذور الخضراوات الطازجة دون نكهات أو اضافات..

المكونات:

1 بطاطا حلوة متوسطة

1 بنجر متوسط

1 ثمرة كرنب لفتي متوسطة

1 لفت بلدي متوسطة

1 جزر أبيض متوسط

1 ملعقة طعام زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

تغسل الخضروات وتقشر وتقطع الى شرائح رقيقة (حتى 1/8 بوصة أو أرق).

توضع كل شرائح الخضروات في وعاء وترش برذاذ بزيت الزيتون.

ترتب الشرائح على ورقة المشمع وترش بالملح.

تُخبز على درجة 400 لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى تصبح الخضار متموجة ، ولكن لا تُحرقها.