الفلافل من أشهر المأكولات المحببة عند الجميع وخصوصاً لوجبة الإفطار في يوم الجمعة وأيضاً في شهر رمضان المبارك.

فوائد الفلافل

الفلافل يعتبر غني جداً بالبروتين والمعادن بالتالي يشعرك بالشبع.

يساعد الفلافل في خفض مستوى الكولسترول السيء ويرفع الكولسترول الجيد.

الفلافل جيد للقلب والشرايين.

يحافظ الفلافل على مستوى السكر في الدم

الفلافل غني بالألياف ويشعرك بالشبع بشكل أسرع.

الفلافل غني بفيتامين الحديد مما يعالج فقر الدم.

يحمي الفلافل من هشاشة العظام.

يساعد على خفض سرطان الثدي.

يساعد على تعزيز الجهاز الهضي.

يحمي من زيادة الوزن.

مقبلات سعودية: الفلافل بالحمص

مقادير الفلافل بالحمص

حمّص منقوع في الماء

ملعقة حجم صغير من بيكربونات الصوديوم

عدد واحد بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم جيداً

بقدونس مفروم

3 ملاعق حجم كبير

كزبرة مطحونة

ملعقة حجم صغير من الكمون

ملعقة حجم صغير من الدقيق

2 ملعقة حجم كبير من الملح

ملعقة حجم صغير من الفلفل

نصف ملعقة حجم صغير من زيت نباتي للقلي "حسب الرغبة"

طريقة عمل الفلافل بالحمص

أولاً قومي بسلق الحمّص في طنجرة تيفال مع الماء وضعي على الماء ملح على حرارة مرتفعة.

وعندما يتصاعد البخار قومي بتخفيف النار وقومي بطهي الحمص 40 دقيقة تقريباً حتى ينضج.

ثم اخلطي الحمص مع الثوم والبصل، البقدونس، الكزبرة، الكمون، الملح والفلفل في الخلاط الكهربائي.

ثم أضيفي الدقيق إلى الخلاط واخلطي جميع المقادير من جديد حتى تتمازج وتحصلي على معجون ثقيل.

قم قومي بتشكّليل الخليط إلى أقراص صغيرة.

وأخيراً سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ اقلي الفلافل لحوالى 15 دقائق حتّى تصبح ذهبية اللون، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

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