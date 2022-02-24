الفلافل من أشهر المأكولات المحببة عند الجميع وخصوصاً لوجبة الإفطار في يوم الجمعة وأيضاً في شهر رمضان المبارك.
فوائد الفلافل
- الفلافل يعتبر غني جداً بالبروتين والمعادن بالتالي يشعرك بالشبع.
- يساعد الفلافل في خفض مستوى الكولسترول السيء ويرفع الكولسترول الجيد.
- الفلافل جيد للقلب والشرايين.
- يحافظ الفلافل على مستوى السكر في الدم
- الفلافل غني بالألياف ويشعرك بالشبع بشكل أسرع.
- الفلافل غني بفيتامين الحديد مما يعالج فقر الدم.
- يحمي الفلافل من هشاشة العظام.
- يساعد على خفض سرطان الثدي.
- يساعد على تعزيز الجهاز الهضي.
- يحمي من زيادة الوزن.
مقبلات سعودية: الفلافل بالحمص
مقادير الفلافل بالحمص
- حمّص منقوع في الماء
- ملعقة حجم صغير من بيكربونات الصوديوم
- عدد واحد بصل مفروم
- 2 فص ثوم مفروم جيداً
- بقدونس مفروم
- 3 ملاعق حجم كبير
- كزبرة مطحونة
- ملعقة حجم صغير من الكمون
- ملعقة حجم صغير من الدقيق
- 2 ملعقة حجم كبير من الملح
- ملعقة حجم صغير من الفلفل
- نصف ملعقة حجم صغير من زيت نباتي للقلي "حسب الرغبة"
طريقة عمل الفلافل بالحمص
- أولاً قومي بسلق الحمّص في طنجرة تيفال مع الماء وضعي على الماء ملح على حرارة مرتفعة.
- وعندما يتصاعد البخار قومي بتخفيف النار وقومي بطهي الحمص 40 دقيقة تقريباً حتى ينضج.
- ثم اخلطي الحمص مع الثوم والبصل، البقدونس، الكزبرة، الكمون، الملح والفلفل في الخلاط الكهربائي.
- ثم أضيفي الدقيق إلى الخلاط واخلطي جميع المقادير من جديد حتى تتمازج وتحصلي على معجون ثقيل.
- قم قومي بتشكّليل الخليط إلى أقراص صغيرة.
- وأخيراً سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ اقلي الفلافل لحوالى 15 دقائق حتّى تصبح ذهبية اللون، وصحتين وعافية على قلب الجميع.
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