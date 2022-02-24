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مقبلات سعودية: الفلافل بالحمص

منشور 24 شباط / فبراير 2022 - 08:11
مقبلات سعودية: الفلافل بالحمص
مقبلات سعودية: الفلافل بالحمص

الفلافل من أشهر المأكولات المحببة عند الجميع وخصوصاً لوجبة الإفطار في يوم الجمعة وأيضاً في شهر رمضان المبارك.

مقبلات سعودية: الفلافل بالحمص

فوائد الفلافل 

  • الفلافل يعتبر غني جداً بالبروتين والمعادن بالتالي يشعرك بالشبع.
  • يساعد الفلافل في خفض مستوى الكولسترول السيء ويرفع الكولسترول الجيد.
  • الفلافل جيد للقلب والشرايين.
  • يحافظ الفلافل على مستوى السكر في الدم
  • الفلافل غني بالألياف ويشعرك بالشبع بشكل أسرع.
  • الفلافل غني بفيتامين الحديد مما يعالج فقر الدم.
  • يحمي الفلافل من هشاشة العظام.
  • يساعد على خفض سرطان الثدي.
  • يساعد على تعزيز الجهاز الهضي.
  • يحمي من زيادة الوزن.

مقبلات سعودية: الفلافل بالحمص

مقادير الفلافل بالحمص

  • حمّص منقوع في الماء 
  • ملعقة حجم صغير من بيكربونات الصوديوم 
  • عدد واحد بصل مفروم 
  • 2 فص ثوم مفروم جيداً
  • بقدونس مفروم 
  • 3 ملاعق حجم كبير
  • كزبرة مطحونة 
  • ملعقة حجم صغير من الكمون
  • ملعقة حجم صغير من الدقيق
  • 2 ملعقة حجم كبير من الملح 
  • ملعقة حجم صغير من الفلفل
  • نصف ملعقة حجم صغير من زيت نباتي للقلي "حسب الرغبة"

 طريقة عمل الفلافل بالحمص

  •  أولاً قومي بسلق الحمّص في طنجرة تيفال مع الماء وضعي على الماء ملح على حرارة مرتفعة. 
  • وعندما يتصاعد البخار قومي بتخفيف النار وقومي بطهي الحمص 40 دقيقة تقريباً حتى ينضج.
  • ثم اخلطي الحمص مع الثوم والبصل، البقدونس، الكزبرة، الكمون، الملح والفلفل في الخلاط الكهربائي.
  • ثم أضيفي الدقيق إلى الخلاط واخلطي جميع المقادير من جديد حتى تتمازج وتحصلي على معجون ثقيل.
  • قم قومي بتشكّليل الخليط إلى أقراص صغيرة.
  • وأخيراً سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ اقلي الفلافل لحوالى 15 دقائق حتّى تصبح ذهبية اللون، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

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