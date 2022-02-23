الكليجة السعودية تعتبر من الحلويات سهلة التحضير وهي قديمة جداً ويزداد الطلب عليها في شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات، طريقة تحضيرها تختلف من منطقة إلى أخرى، وتتميز الكليجة السعودية أنها تحتوي على القرفة والزنجبيل والهيل والليمون الأسود المطحون، وتقدم حلو الكليجة مع القهوة العربية السعودية.

طريقة عمل الكليجة السعودية

مقادير الكليجة على الطريقة السعودية

3 أكواب حجم كبير من دقيق القمح الكامل

بيضة عدد 1

1 كوب ماء دافئ

½ ملعقة حجم صغير زعفران

¼ ملعقة حجم صغير ملح

1 ملعقة حجم صغير بيكنغ باودر

½ ملعقة حجم صغير فانيليا

3 ملعقة حجم صغير طعام سكر

3 ملعقة حجم صغير طعام حليب بودرة

½ كوب زيت زيتون

2 ملعقة حجم صغير خميرة فورية

مقادير تحضير الحشوة الكليجة السعودية

1 كوب من السكر

1 ملعقة حجم صغير زنجبيل

3 ملعقة حجم صغير ليمون أسود مطحون

½ ملعقة حجم صغير هيل

½ ملعقة حجم صغير قرفة

طريقة تحضير الكليجة السعودية

أولاً قومي بوضع المقادير الجافة مثل الدقيق والخميرة وبيكنغ باودر والفانيلا والسكر، الحليب في وعاء حجم كبير واخلطيهم مع بعضم البعض جيداً.

ثم أضيفي زيت الزيتون والبيضة ثم قومي بعجن المقادير عن طريق العجانة الكهربائية.

ثم قومي بخلط في كوب من الماء الدافئ الزعفران والملح ثم اضيفيهم بالتدريج فوق العجينة مع الاستمرارية بالعجن حتى تتشكل عندنا عجينة متماسكة وغير لاصقة، يمكنك سيدتي إضافة الماء إذا احتجتي للوصول إلى القوام المطلوب للعجينة.

قومي بوضع العجينة في وعاء وقومي بتغطيتها جيداً ثم تترك لتختمر تقريباً 20 دقيقة.

ثم نقوم بتحضير الحشوة ونخلط القرفة مع السكر والزنجبيل والليمون المطحون والهيل أيضاً حتى تخلط النكهات مع بعضها البعض جيداً.

ثم نقوم بقطع العجينة إلى كرات حجم صغير ثم نمدها ونضع في داخلها الحشوة عن طريق ملعقة صغيرة.

ثم نقوم بغلفها جيداً ونعيد تكويرها ونت ثم نقوم بتشكيلها حسب رغبتكِ.

ثم نقوم بوضع ورق الزبدة على صينية الفرن.

نقوم بترتيب قطع الكليجة في صينية ونقوم بخفق صفار البيض ونقوم بدهن القطع التي تم عملها.

ثم نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 وثم نقوم بوضع الصينية فيه حتى تكتسب القطع لوناً ذهبياً من الأسفل وتنتفخ الكليجة أي حوالي 10 دقائق تقريباً.

ثم نقوم بإطفاء الفرن ونشغل مشواة الفرن حتى تأخذ لوناً جميلاً من الأعلى مدة 10 دقائق تقريباً.

وأخيراً نخرج الكليجة من الفرن وبذلك تكون جاهزة للتقديم .

طريقة عمل القهوة العربية السعودية

مقادير القهوة العربية السعودية

4 أكواب من الماء المغلي.

2 ملعقة حجم كبير من القهوة السعودية.

4 ملاعق حجم كبير من الهيل المطحون.

ربع ملعقة حجم صغير من الزعفران.

طريقة تحضير القهوة العربية السعودية

أولاً نقوم بوضع الماء المغلي في إبريق القهوة ومن ثم نقوم بإضافة القهوة السعودية إليها.

ويتم تركها تغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق تقريباً.

ثم نقوم بإزالتها من النار حتى تتصفى في الأسفل.

ثم نسكب القهوة في غلاية القهوة المخصصة وإضافة الهيل والزعفران قبل تقديمها، وصحتين وعافية.

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