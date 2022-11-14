مقبلات مباريات كأس العالم الخرشوف بالأجبان تعتبر من المقبلات الشهية والرائعة والمثالية للترفيه عن الضيوف أو في الحفلات المكتبية أو متابعة مباريات كأس العالم تعالوا نتعلم طريقة تحضيرها بمكونات طازجة مثل السبانخ والارض شوكي أو الخرشوف.
مقبلات مباريات كأس العالم الخرشوف بالأجبان
حقائق غذائية:
- يحتوي كل من السبانخ والخرشوف على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف الغذائية والبوتاسيوم. يحتوي السبانخ على سعرات حرارية أقل بنسبة 51٪ من الخرشوف. يحتوي السبانخ على 65٪ كربوهيدرات أقل من الخرشوف. يحتوي السبانخ على كمية أكبر من الريبوفلافين والفولات ، ومع ذلك ، يحتوي الخرشوف على المزيد من حمض البانتوثينيك.
- يحتوي غموس السبانخ عادةً على 30-100 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين (30 جرام). إنه منخفض بشكل عام في الألياف ومتوسط إلى مرتفع في الدهون.
- قد تعمل أنواع غموس السبانخ المصنوعة من الكثير من الخضار ومصادر البروتين مثل الزبادي اليوناني على زيادة تناول العناصر الغذائية وتساعدك على البقاء شبعاً.
- غالبًا ما يكون غموس السبانخ غنيًا بالصوديوم ، مقترنًا بالكربوهيدرات المكررة وكثافة السعرات الحرارية. بالنسبة لبعض الأفراد ، قد يكون محتواها من الدهون المشبعة جديرًا بالملاحظة أيضًا. بشكل عام ، من المفيد الحفاظ على اعتدال في تناول الطعام.
- تميل غموسات السبانخ التي يتم شراؤها من المتجر إلى احتواء المزيد من المواد الحافظة والملح مقارنة بالنسخة المنزلية ، بينما يتم التحكم وضبط الملح والاضافات في النسخة المنزلية.
مقبلات مباريات كأس العالم الخرشوف بالأجبان
المكونات:
8 أونصات جبن كريمي طري
ربع كوب جبن بارميزان
نصف كوب جبن موزاريلا
نصف كوب جبن شيدر
نصف كوب كريمة حامضة
1 ملعقة كبيرة ثوم (مفروم)
نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
14 أوقية من قلوب الخرشوف المعلبة
2 ملعقة طعام ريحان طازج مفروم
2 كوب سبانخ طازج مفروم
مقبلات مباريات كأس العالم الخرشوف بالأجبان
الطريقة:
- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 مئوية ويدهن طبق زجاجي مقاوم للحرارة بالزبدة.
- تخلط 8 أونصات من الجبن الكريمي ، مع كوب كريمة حامضة ، وكوب جبن موزاريلا ، وكوب جبن شيدر ، وملعقة كبيرة ثوم ، وملعقة صغيرة من الملح والفلفل ، وملعقة صغيرة مسحوق ثوم.
- تضاف قلوب الخرشوف المفرومة مع الريحان والسبانخ الى الخليط وتخلط جيداً
- يصب الخليط في الطبق المحضر مسبقاً وترش عليه طبقة من جبنة البارميزان.
- يخبز لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة 175 درجة مئوية أو حتى ينضج. يقدم مع شرائح الخبز المحمصة أو التورتيلا.
المصدر: هيلث لاين
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