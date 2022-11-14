مقبلات مباريات كأس العالم الخرشوف بالأجبان

يحتوي كل من السبانخ والخرشوف على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف الغذائية والبوتاسيوم. يحتوي السبانخ على سعرات حرارية أقل بنسبة 51٪ من الخرشوف. يحتوي السبانخ على 65٪ كربوهيدرات أقل من الخرشوف. يحتوي السبانخ على كمية أكبر من الريبوفلافين والفولات ، ومع ذلك ، يحتوي الخرشوف على المزيد من حمض البانتوثينيك.

يحتوي كل من السبانخ والخرشوف على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف الغذائية والبوتاسيوم. يحتوي السبانخ على سعرات حرارية أقل بنسبة 51٪ من الخرشوف. يحتوي السبانخ على 65٪ كربوهيدرات أقل من الخرشوف. يحتوي السبانخ على كمية أكبر من الريبوفلافين والفولات ، ومع ذلك ، يحتوي الخرشوف على المزيد من حمض البانتوثينيك.

يحتوي كل من السبانخ والخرشوف على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف الغذائية والبوتاسيوم. يحتوي السبانخ على سعرات حرارية أقل بنسبة 51٪ من الخرشوف. يحتوي السبانخ على 65٪ كربوهيدرات أقل من الخرشوف. يحتوي السبانخ على كمية أكبر من الريبوفلافين والفولات ، ومع ذلك ، يحتوي الخرشوف على المزيد من حمض البانتوثينيك.

يحتوي كل من السبانخ والخرشوف على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف الغذائية والبوتاسيوم. يحتوي السبانخ على سعرات حرارية أقل بنسبة 51٪ من الخرشوف. يحتوي السبانخ على 65٪ كربوهيدرات أقل من الخرشوف. يحتوي السبانخ على كمية أكبر من الريبوفلافين والفولات ، ومع ذلك ، يحتوي الخرشوف على المزيد من حمض البانتوثينيك.

يحتوي كل من السبانخ والخرشوف على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف الغذائية والبوتاسيوم. يحتوي السبانخ على سعرات حرارية أقل بنسبة 51٪ من الخرشوف. يحتوي السبانخ على 65٪ كربوهيدرات أقل من الخرشوف. يحتوي السبانخ على كمية أكبر من الريبوفلافين والفولات ، ومع ذلك ، يحتوي الخرشوف على المزيد من حمض البانتوثينيك.

يحتوي غموس السبانخ عادةً على 30-100 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين (30 جرام). إنه منخفض بشكل عام في الألياف ومتوسط إلى مرتفع في الدهون.

يحتوي غموس السبانخ عادةً على 30-100 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين (30 جرام). إنه منخفض بشكل عام في الألياف ومتوسط إلى مرتفع في الدهون.

يحتوي غموس السبانخ عادةً على 30-100 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين (30 جرام). إنه منخفض بشكل عام في الألياف ومتوسط إلى مرتفع في الدهون.

يحتوي غموس السبانخ عادةً على 30-100 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين (30 جرام). إنه منخفض بشكل عام في الألياف ومتوسط إلى مرتفع في الدهون.

يحتوي غموس السبانخ عادةً على 30-100 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين (30 جرام). إنه منخفض بشكل عام في الألياف ومتوسط إلى مرتفع في الدهون.