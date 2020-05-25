مقروطة/كليجة بالتمر

مقروطة/ قراقيش أو كليجة كلها أسماء لوصفة شهية بالتمر مصنوعة من المعجنات الشهية والمغذية.

المقادير:

1 كيلو دقيق

1 كوب زبدة سائلة

½ كوب زيت

2 كوب حليب دافئ للعجن

½ كوب سكر

2 ملعقة خميرة فورية

1 ملعقة ملح

½ كيلو تمر منزوع النوى للحشو

للوجه

بيضة مخفوقة

1/4 كوب حليب

الطريقة:

ينخل الدقيق ثم تضاف الخميرة والملح والسكر والزيت والحليب الدافئ.

تعجن جيدًا وتضاف الزبدة السائلة واعجني مرة أخرى.

تترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

تفرد العجينة على لوح مرشوش بالدقيق وتقطع مستطيلات على شكل شرائط بعرض 7 سم وضعي حشوة التمر ولفي على شكل اسطوانة.

ترص في صاج مدهون زيت وتترك لتختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

يدهن الوجه بالبيض والحليب ثم تخبز في فرن ساخن على 190 مئوية لمدة 15 - 20 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

عندما تبرد تقدم مع القهوة