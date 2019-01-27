اصنعيه بنفسك: مقشر السكر والشاي الأخضر

هل تعانين من بشرة باهتة ومتعبة؟ انت اذن بحاجة الى مقشر فريد ومتميز يحتوي على مكونات طبيعية ومفيدة لبشرتك.

المكونات:

1 ½ كوب سكر أبيض

2 ملعقة صغيرة مسحوق الشاي الأخضر

2 أكياس الشاي الأخضر

1 كوب زيت جوزالهند

الطريقة:

تفتح أكياس الشاي الأخضر وأوراق الشاي الأخضر الفارغة وتوضع جانباً.

في وعاء يوضع السكر الأبيض ، ومسحوق الشاي الأخضر وأوراق الشاي.

تخلط جميع المكونات حتى يتم دمج مسحوق الشاي الأخضر في السكر.

ثم يضاف زيت جوز الهند ببطء ويقلب حتى يتم تغطية كل الخليط في الزيت. يوضع في جرة زجاجية ويخزن جانبا.