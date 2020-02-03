مقشر السكر بالفراولة ليوم الحب

مقشر برائحة وملمس الفراولة الشهية لبشرة نضرة ونقية في يوم الحب.
المكونات:
1 كوب سكر
1 كوب من الفراولة المجففة بالتجميد
¾ كوب زيت جوز الهند العضوي بدرجة حرارة الغرفة
1 ملعقة كبيرة مستخلص الفانيليا
1 جرة
الطريقة:
ضع الفراولة المجففة بالتجميد في كيس محكم الإغلاق. باستخدام مدقة خشبية ، تسحق حبات الفراولة جيدا.
يُمزج السكر مع الفراولة المجففة في وعاء خلط صغير.
يُضاف زيت جوز الهند والفانيليا إلى الخليط الجاف. يحرك جيدا.
يضع الخليط في الجرة ويزين بالفراولة المجففة.
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