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مقشر السكر بالفراولة ليوم الحب

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 04:15
مقشر السكر بالفراولة ليوم الحب

مقشر برائحة وملمس الفراولة الشهية لبشرة نضرة ونقية في يوم الحب.

المكونات:

1 كوب سكر

1 كوب من الفراولة المجففة بالتجميد

¾  كوب زيت جوز الهند العضوي بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة مستخلص الفانيليا

1 جرة

الطريقة:

ضع الفراولة المجففة بالتجميد في كيس محكم الإغلاق. باستخدام مدقة خشبية ، تسحق حبات الفراولة جيدا.

يُمزج السكر مع الفراولة المجففة في وعاء خلط صغير.

يُضاف زيت جوز الهند والفانيليا إلى الخليط الجاف. يحرك جيدا.

يضع الخليط في الجرة ويزين بالفراولة المجففة.


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