مقشر الفانيليا مع زيت البرتقال

مكونات المقشر:

2 كوب سكر أبيض

½ كوب زيت جوز الهند

5-7 قطرات من الزيت العطري البرتقالي

2-3 قطرات من مستخلص الفانيليا

ملاحظة: يمكنك تغيير مقشر سكر الفانيليا باستخدام زيوتك المفضلة. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد تنظيفًا أكثر نعومة ، فقم بإضافة المزيد من زيت جوز الهند. إذا كنت تريد مقشرا خشنًا ، فأضف المزيد من السكر.

الطريقة:

ابدأ بخلط السكر وزيت جوز الهند في وعاء. استخدم ملعقة خشبية قديمة ! يمكنك استخدام معالج الطعام.

أضف زيت البرتقال والفانيليا. استمر في الخلط والمزج حتى يصبح المقشر مناسبا.

يخزن مقشر البرتقال بالفانيليا في وعاء زجاجي مع غطاء.

لاستخدام مقشر السكر بالفانيليا ، ما عليك سوى وضعه على البشرة المبللة بحركة دائرية وشطفها.