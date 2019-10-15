مقشر الفانيليا مع زيت البرتقال
مكونات المقشر:
2 كوب سكر أبيض
½ كوب زيت جوز الهند
5-7 قطرات من الزيت العطري البرتقالي
2-3 قطرات من مستخلص الفانيليا
ملاحظة: يمكنك تغيير مقشر سكر الفانيليا باستخدام زيوتك المفضلة. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد تنظيفًا أكثر نعومة ، فقم بإضافة المزيد من زيت جوز الهند. إذا كنت تريد مقشرا خشنًا ، فأضف المزيد من السكر.
الطريقة:
ابدأ بخلط السكر وزيت جوز الهند في وعاء. استخدم ملعقة خشبية قديمة ! يمكنك استخدام معالج الطعام.
أضف زيت البرتقال والفانيليا. استمر في الخلط والمزج حتى يصبح المقشر مناسبا.
يخزن مقشر البرتقال بالفانيليا في وعاء زجاجي مع غطاء.
لاستخدام مقشر السكر بالفانيليا ، ما عليك سوى وضعه على البشرة المبللة بحركة دائرية وشطفها.
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