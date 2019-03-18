اصنعيه بنفسك: مقشر القهوة الفرنسية بالفانيليا

تعتبر مقشرات السكر من العلاجات البسيطة والمثالية لتقشير بشرتك والتخلص من خلايا الجلد الميتة. يمكن أن يساعد التقشير باستخدام مقشّر السكر في الحصول على بشرة أكثر سلاسة وتوهجا. استخدام مقشر السكر بانتظام على بشرة سيجعلها اكثر شباب!

مقشر القهوة الفرنسية بالفانيليا

أنت بحاجة إلى بعض المكونات لصنع هذا المقشر.

المكونات:

1 ½ كوب سكر

½ كوب زيت جوز الهند السائل

20 قطرة زيت الفانيليا الأساسي

1 ملعقة كبيرة من القهوة - يمكنك استخدام القهوة العادية!

الطريقة:

يضاف السكر وزيت جوز الهند والزيوت الأساسية في وعاء. ويقلب جيدا

تضاف القهوة.

يحرك جيدًا.

باستخدام قمع التعليب ، يصب في 4 جرار زجاجية متوسطة الحجم.

استخدميها عند الاستحمام