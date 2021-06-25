مقشر الملح والسكر .. الفرق بينهما وأيهما تختارين

إضافة لمختلف المنتجات والخطوات، لا غنى عن المقشر في أي روتين للعناية بالبشرة، فهو أساسي للتخلص من الشوائب وتنقية المسام بعمق ويعزز صحة البشرة وفعالية الخطوات التي تليه.

ويتوفر من المقشر أنواع عديدة، بينها ما يعتمد على السكر وأخرى تعتمد على الملح، فما الفرق بين النوعين وأيهما يفضل اختياره؟ نقدم لكِ الجواب في التالي:

1. مقشر الملح

يعد الملح من العناصر الأكثر شيوعاً في المقشرات، ويتميز بثرائه بالمعادن وخصائص مضادة للالتهاب ومزيلة للسموم بجانب ثراءه بعناصر مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين A و C.

ومع ذلك، تعد حبيبات الملح أكبر ويمكن أن تكون قاسية أكثر على البشرة وكاشطة بطبيعتها، لذا يفضل استخدام مقشر الملح في المناطق الجافة جداً، مثل الركبتين والقدمين والمرفقين والساقين.

2. مقشر السكر

عادة ما تحتوي مقشرات السكر على زيوت طبيعية وتميل لأن تكون مرطبة بطبيعتها جنباً إلى جنب مع مفعولها المقشر، كما تكون حبيبات السكر أكثر اتساقاً وأصغر حجماً، مما يجعلها أكثر لطفاً على البشرة.

إلا أنه دائماً ما يُنصح بعدم الإفراط في استخدام مقشر السكر لأنه يحتوي على بروتينات سكرية يمكن أن تتراكم على البشرة وتؤدي بمرور الوقت إلى ظهور تجاعيد، لذا ينبغي استخدام المقشر مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع كحد أقصى.

3. كيفية الاختيار المقشر الأنسب

تعد أفضل طريقة لاختيار المقشر المناسب لنوع بشرتك هي تقييم حساسية بشرتك واحتياجاتها، فمثلما ذكرنا أعلاه، يفضل استخدام مقشرات الملح لمناطق شديدة الجفاف بطبيعتها، كما يفضل تجنب أي نوع مقشر ذا حبيبات كبيرة لتفادي ما قد يسببه من مشاكل، لذا قد لا تحتاجين مقشر الملح لمختلف أجزاء الجسم على عكس مقشر السكر، ولكن احرصي على عدم الإفراط في استخدام أي نوع مقشر.

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