اصنعيه بنفسك: مقشر الموز الفعال لبشرة نضرة

مقشر الموز الفعال لبشرة نضرة

عندما يبدأ الموز بالتحول الى اللون البني ، لا ترميه بل استخدميه لصنع منتج جمال فعال ورخيص.

أنت بحاجة الى:

1 موزة ناضجة

3 ملاعق كبيرة من السكر

¼ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا الخالصة أو الزيت العطري المفضل لديك (اختياري)

الطريقة:

تهرس المكونات بالشوكة. لا تفرط في الهرس . إذا كنت تريد استخدام الموز لعمل مقشر للوجه، يهرس الموز بشكل منفصل دون السكر. مع تجنب منطقة العين.

أما اذا كنت تريد استخدامه كمقشر للاستحمام، يهرس مع السكر ويدلك بلطف على الجسم.

يشطف باستخدام الماء الدافئ.