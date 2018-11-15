اصنعيه بنفسك: مقشر النعناع وجوزالهند لبشرة نضرة

يعتبر مقشر النعناع وجوزالهند المصنوع في المنزل هدية مثالية لاي فتاة حريصة على جمالها! فهو غير مكلف وسهلة التحضير والاستخدام.

المكونات:

1/2 كوب زيت جوز الهند

1 ½ -2 كوب سكر

1 ملعقة طعام من مستخلص النعناع

1 قطرة تلوين الطعام الأخضر

الطريقة:

يوضع زيت جوز الهند في وعاء وميكروويف في درجة حرارة 15-25 ثانية حتى يصبح طريا.

تبدأ بإضافة كوب ونصف من السكر إلى الزيت ، جنبا إلى جنب مع مستخلص النعناع وملون الطعام الأخضر. يمزج الخليط بشكل جيد ويوزع ملون الطعام بشكل متساو. إذا كان المزيج مبللًا جدًا ، يضاف كوبًا آخر من السكر حتى يصبح الخليط متجانسا.

يخزن في جرار زجاجية محكمة الاغلاق ويزين بالخيوط أو الشرائط