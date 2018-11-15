اصنعيه بنفسك: مقشر النعناع وجوزالهند لبشرة نضرة
اصنعيه بنفسك: مقشر النعناع وجوزالهند لبشرة نضرة
يعتبر مقشر النعناع وجوزالهند المصنوع في المنزل هدية مثالية لاي فتاة حريصة على جمالها! فهو غير مكلف وسهلة التحضير والاستخدام.
المكونات:
1/2 كوب زيت جوز الهند
1 ½ -2 كوب سكر
1 ملعقة طعام من مستخلص النعناع
1 قطرة تلوين الطعام الأخضر
الطريقة:
يوضع زيت جوز الهند في وعاء وميكروويف في درجة حرارة 15-25 ثانية حتى يصبح طريا.
تبدأ بإضافة كوب ونصف من السكر إلى الزيت ، جنبا إلى جنب مع مستخلص النعناع وملون الطعام الأخضر. يمزج الخليط بشكل جيد ويوزع ملون الطعام بشكل متساو. إذا كان المزيج مبللًا جدًا ، يضاف كوبًا آخر من السكر حتى يصبح الخليط متجانسا.
يخزن في جرار زجاجية محكمة الاغلاق ويزين بالخيوط أو الشرائط
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