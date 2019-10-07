مقشر اليقطين بالسكر والفانيليا

هل لازلت تحتفظين ببعض بقايا هريس اليقطين؟ اليك فكرة لطيفة! معظم المقشرات الطبيعية تحتوي على السكر هذا لانه يحتوي على العديد من الخصائص التي تنظف وتقشر البشرة.

المكونات:

1 كوب سكر طبيعي

1/8 كوب زيت جوز الهند ، ذاب

½ ملعقة صغيرة من توابل اليقطين

½ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

¼ كوب + 1 ملعقة كبيرة هريس اليقطين

تخلط جميع المكونات في وعاء ويحرك. يوضع في جرة زجاجية.

يمكن استبدال السكر البني إذا لم تجد السكر الخام الطبيعي.

يمكنك استخدامه على جسمك (وليس الوجه فقط) اثناء الاستحمام.