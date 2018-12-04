اصنعيه بنفسك: مقشر برائحة المارجريتا
اصنعيه بنفسك: مقشر برائحة المارجريتا
تعلمي صنع مقشر برائحة المارجريتا الشهية اصنعيه بنفسك في المنزل وحضريه كهدية لاصدقائك في العيد...
المكونات:
1 كوب ملح البحر
4 ملاعق طعام من زيت اللوز
عصير 2 ليمون
2-3 قطرات من زيت الليمون العطري
1 ملعقة طعام ليمون الحامض
1 ملعقة طعام تكيلا اختيارية - أضيفي عصير ليمون إضافي
ملون طعام أخضر اختياري
الطريقة:
في وعاء صغير، أضيفي كل المكونات واخلطيها حتى تمتزج جيداً. (إذا قررت عدم استخدام ملون طعام، فسيكون هناك مقشر أبيض بمواصفات خضراء من نكهة الليمون
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