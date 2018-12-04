اصنعيه بنفسك: مقشر برائحة المارجريتا

تعلمي صنع مقشر برائحة المارجريتا الشهية اصنعيه بنفسك في المنزل وحضريه كهدية لاصدقائك في العيد...

المكونات:

1 كوب ملح البحر

4 ملاعق طعام من زيت اللوز

عصير 2 ليمون

2-3 قطرات من زيت الليمون العطري

1 ملعقة طعام ليمون الحامض

1 ملعقة طعام تكيلا اختيارية - أضيفي عصير ليمون إضافي

ملون طعام أخضر اختياري

الطريقة:

في وعاء صغير، أضيفي كل المكونات واخلطيها حتى تمتزج جيداً. (إذا قررت عدم استخدام ملون طعام، فسيكون هناك مقشر أبيض بمواصفات خضراء من نكهة الليمون