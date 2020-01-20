مقشر ملح التوت البري مع زيت بذور اليقطين

يحتوي زيت بذور اليقطين على مستويات عالية من الزنك والفيتامينات A و E و K. زيت بذور التوت البري غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية. هذه المكونات الطبيعية يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة بينما يوفر الملح الوردي البوليفي الغني بالمعادن تقشيرًا مناسباً ويحفز الدورة الدموية.

للحصول على فرك طبيعي تمامًا ، ما عليك سوى ترك هذين المكونين ومضاعفة كمية زيت بذور التوت البري وزيت بذور اليقطين.

المكونات:

1 ½ كوب من الملح الوردي البوليفي

1 ½ أونصة زيت بذور اليقطين

1 ½ أونصة زيت بذور التوت البري

1 ½ ملعقة صغيرة من ألياف فاكهة التوت البري

1 ½ ملعقة صغيرة من بذور التوت البري

3 أوقية Polysorbate

1 ½ ملعقة صغيرة من زيت عطري التوت البري

الطريقة:

في وعاء خلط صغير، يُمزج زيت بذور اليقطين وزيت بذور التوت البري و Polysorbate 20 وزيت رائحة التوت البري. قم بتحريك السوائل جيدًا للتأكد من دمجها تمامًا.

أضف الملح الوردي البوليفي وحرك مرة أخرى ، تأكد من اذابة أي كتل في الملح.

أضف ألياف فاكهة التوت البري وبذور التوت البري. تخلط جيدا لتوزيع المكونات الجافة.