مقشر ملح الهيمالايا الوردي بالزيوت الأساسية

المقادير:

1 كوب من ملح الهيمالايا الوردي

½ كوب زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

5-10 قطرات من زيوت الحمضيات الأساسية (جريب فروت ، ليمون أو برتقال)

5 قطرات من النعناع الاساسي

2-4 قطرات ملون طعام وردي (اختياري)

الطريقة:

في وعاء كبير تخلط جميع المكونات ثم يضاف الملح إلى الوعاء.

تضاف بعد ذلك كمية من زيت اللوز الحلو إلى الخليط ويقلب.

أضف نصف كوب من زيت جوز الهند إلى كوب القياس. إذا لم يتم إذابته ، ضعه في الميكروويف لبضع ثوانٍ أو في وعاء به ماء دافئ. بمجرد ذوبان زيت جوز الهند ، أضف زيت جوز الهند إلى الوعاء مع الملح. تخلط معا حتى تتشكل عجينة سميكة.

قم بقياس الزيوت الأساسية في الوعاء واخلطها جيدًا.

أضف ملون الطعام ، إذا كنت ترغب في ذلك.

يقلب الخليط جيدًا ويرق. تخزن الأملاح في وعاء زجاجي محكم الاغلاق حتى يصبح جاهزا للاستخدام.

ضع في اعتبارك أن هذا المقشر مخصص لجسمك فقط ويجب عدم استخدامه على وجهك لأن حبيبات ملح البحر يمكن ان تخدش بشرة الوجه الناعمة.

يفضل وضع كمية من الملح في الماء الدافئ ثم استخدامه لتنظيف الجسم وخصوصا الاقدام والمرافق.