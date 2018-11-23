للحصول علي بشرة صافية.. استخدمي مكعبات الثلج

الحصول علي بشرة صافية وجذابة هو حلم كل امرأة تبحث عن الجمال وهناك العديد من الوصفات والكريمات التي تساعد علي شد البشرة والحفاظ عليها ولكن من اسهل الطرق هو استخدام مكعبات الثلج علي البشرة.

مكعب الثلج له الكثير من الفوائد أبرزهم الحصول علي بشرة صافية ومتوهجة وايضا يساعد علي التقليل من وجود الهالات السوداء حول العين وله ايضا العديد من المميزات الاخري فهو يساعد علي سرعة امتصاص الكريمات حين توضع علي الوجه ويجعل كريم الأساس يظهر بشكل خالي من العيوب علي الوجه.

ومن اهم مميزات الثلج هو التقليل من ظهور التجاعيد ويساعد ايضا في حالات الحروق من الشمس فدعي بشرتك تتنفس بكل صحة وحيوية واستخدمي مكعبات الثلج ولفيها بقطعة من الشاش او القماش ومرريها علي وجهك .