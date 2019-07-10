خطوات عمل مكياج العمل بالفيديو

كثيراً ما تحتارين في كيفية الذهاب للعمل بمكياج يبرز حيويتك وأناقتك ويخفي التعب والإرهاق الذي يظهر عليكِ. فمكياج العمل لابد أن يتصف بالألوان الهادئة القريبة من الألوان الترابية أو البرونزية حتى تحصلي على المظهر المهني الجذاب. وإذا كنت تبحثين عن مكياج يزيدك إشراقة وتألق سنقدم لكي فيديو سريع يساعدك على وضع مكياج صباحي للعمل:

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