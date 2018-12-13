لفترة الأعياد.. جربي المكياج المستوحى من ألوان الغسق الدافئة

البلوغر اللبنانية مايا أحمد (instagram.com/themayaahmad)

تعنى الفتيات باختيار أحمر الشفاه بحسب أحدث صيحات الموضة، وبخاصةٍ الشابات اللواتي يحرصن على الخروج بإطلالة مميزة خلال الأعياد، والموضة لا تقتصر على الملابس والأكسسوارات والأحذية، ولكنها أيضا تشمل المكياج.

وتعتبر عملية البحث عن أحدث ألوان المكياج التي تتلاءم وتتماشى مع موضة العام من أكثر الأمور المعقدة، لهذا تقدم خبيرة التجميل نهى شريف أحدث ألوان الموضة لعام 2018، إذ تقول إن أحمر الشفاه باللون الأحمر المرجاني مع الرموش المستعارة هي أبرز صيحات مكياج الفتيات هذا الموسم، وذلك لأن الأحمر يتناسب مع ألوان البشرة المختلفة مع مختلف تدرجاته وصولاً الى البوردو أو العنابي.

مايا أحمد

أما عن الرموش فتؤكد شريف أن الرموش الطويلة والداكنة التي تحدد منطقة العين هى الموضة إضافة إلى إضاءة بعض أجزاء الوجه كمنطقة الجبهة وأسفل العين ومقدمة الأنف والفم، حيث تساعد هذه الإطلالة على الظهور فى أفضل شكل، مضيفة أن هذه الموضة تناسب النساء على اختلاف أعمارهن ولون بشرتهن.

مايا أحمد

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