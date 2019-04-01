نصائح لاختيار ملابس العيد لطفلك

مع اقتراب موسم الاعياد تحرص كل الأمهات على شراء ملابس العيد الجديدة لأطفالها ليستمتعوا بعيد مميز وممتع. ولتتمكني من اختيار ملابس مناسبة لطفلك في العيد عليكِ باتباع النصائح التالية:

اختيار الأقمشة

احرصي على اختيار أقمشة مريحة وقطنية لطفلك، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة في هذا العيد قد يعرض بشرة طفلك للالتهابات نتيجة ارتدائه لملابس غير مريحة وذات خامات تساعد في ارتفاع درجة حرارة الجسم، فاعتماد طفلك على ملابس جديدة مصنوعة من الألياف الصناعية يتسبب في تعرض الطفل وظهور الحساسية والطفح الجلدي.

الجينز

اختيار البناطيل الجينز لطفلك في الصيف من الأمور غير المريحة، حيث تتسبب تلك الخامة في مضايقة الطفل وإعاقة حركته، لذلك احرصي على الاعتماد على البناطيل ذات الأقمشة القطنية أو الجينز الليكرا ليستمتع طفلك باللعب في العيد.

الملابس الداخلية

قومي باختيار ملابس داخلية قطنية ولا تحتوي على الكثير من الأربطة والمطاط عند منطقة الأفخاذ حتى لا تتسبب تلك الأربطة في إصابة الطفل بالحكة مما يعرض طفلك للإحراج أمام الناس.

التنسيق

احرصي على اختيار ملابس متناسقة الألوان والأشكال لطفلك حتى يحظى بمظهر رائع، كما يمكنك اختيار قطع جديدة لم يرتدي طفلك مثلها من قبل على سبيل التجديد، كما يمكنك اختيار ملابس يمكن توفيقها مع قطع أخرى ليحظى طفلك بإطلالة متجددة دائمًا.

المقاسات

قومي باختيار ملابس مناسبة المقاس لطفلك حتى لا يظهر طفلك بملابس أكبر من حجمه الحقيقي مما يعرضه للحرج أمام الناس.

الحذاء

يمكنك شراء الأحذية ذات الأربطة لطفلك في العيد، وذلك لمناسبة تلك الأحذية قدمي طفلك لفترة أطول حيث يمكن مع نمو قدمي طفلك فتح تلك الأربطة لتناسب مقاس قدم طفلك.

الإكسسوارات

لابد من إتمام إطلالة طفلك في العيد على أكمل وجه وذلك بالاستعانة ببعض قطع الإكسسوارات كالساعة والأحزمة بالنسبة للأطفال الذكور أما بالنسبة للفتيات فيمكنك الاستعانة ببعض السلاسل والخواتم المناسبة لأعمارهم للاستمتاع بمظهر جذاب وإطلالة مميزة.