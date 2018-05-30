تصاميم رائعة لملابس العيد للفتيات من Junona

فساتين للاطفال والكبار 1 من 2

تصاميم جذابة بألوان مختلفة 2 من 2

حان الوقت للاستعداد للعيد، تقدم الماركة العالمية Junona اجمل وارقى التصاميم للفتيات من فساتين وتنانير وتي شيرتات قطنية تلائم جميع الاعمار.

تستخدم جونونا أقمشة ناعمة، ومنسوجات تناسب بشرة الأطفال كما خصت موسم الأعياد بتشكيلة مميزة من الألوان الهادئة والتي تناسب طبيعة المناسبة الاحتفالية، يمكنك اختيار فساتين مبهرة أو تنانير رقيقة مع اكسسوارات جذابة .