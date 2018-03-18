بالصور: ملابس رياضية عصرية تواكب الموضة

تعرف المرأة بعشقها للموضة والأزياء وتهدف لإطلالة أنيقة في كل نشاطاتها اليومية، ولأن الرياضة جزء مهم من نشاط السيدة العصرية، باتت تحتاج لإطلالة رياضية معاصرة، تواكب الموضة وترضي أناقتها.

وباتت الشركات المتخصصة بتصميم الملابس الرياضية أكثر حرصاً على إظهار الأناقة والتصاميم العصرية في منتجاتها بما يتناسب وأذواق السيدات الرياضيات. وباتت الملاتبس الرياضية أكثر أناقة، وأكثر جرأة من حيث الألوان والنقشات والموديلات، ولم تعد تقتصر على الألوان التقليدية الأسود والأبيض والرمادي. إليكم مجموعة مميزة من الملابس الرياضية العصرية لأهم الشركات العالمية: