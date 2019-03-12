اصنعيه بنفسك: مقشر ملح الهملايا الوردي
مقشر ملح الهمالايا الوردي، مناسب للبشرة الحساسية
مقشر ملح الهمالايا الوردي، مناسب للبشرة الحساسية فهو ينظف ويطهر ويجعل البشرة ناعمة كبشرة الطفل..
المكونات:
1 كوب ملح البحر ناعما
½ كوب ملح الهملايا الوردي
4 ملاعق كبيرة زيت بذور العنب
3 ملاعق كبيرة زيت اللوز
1 ملعقة زيت الجوجوبا
10 قطرات فيتامين E
15-20 قطرات من الزيت العطري المفضل
كيف تصنعين الملح:
في وعاء الخلط تضاف كمية ملح البحر وملح الهيمالايا
يضاف زيت بذور العنب وزيت اللوز وزيت الجوجوبا وفيتامين E والزيوت الأساسية
تضاف الزيوت الأساسية على الزيت – قبل اضافته على الملح.
يمزج حتى يغلف الملح مع الزيت جيدا.
يخزن في جرة زجاجية أو معدنية من اختيارك. هذه الوصفة تملأ جرة بحجم نصف لتر.
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