اصنعيه بنفسك: مقشر ملح الهملايا الوردي

مقشر ملح الهمالايا الوردي، مناسب للبشرة الحساسية

مقشر ملح الهمالايا الوردي، مناسب للبشرة الحساسية فهو ينظف ويطهر ويجعل البشرة ناعمة كبشرة الطفل..

المكونات:

1 كوب ملح البحر ناعما

½ كوب ملح الهملايا الوردي

4 ملاعق كبيرة زيت بذور العنب

3 ملاعق كبيرة زيت اللوز

1 ملعقة زيت الجوجوبا

10 قطرات فيتامين E

15-20 قطرات من الزيت العطري المفضل

كيف تصنعين الملح:

في وعاء الخلط تضاف كمية ملح البحر وملح الهيمالايا

يضاف زيت بذور العنب وزيت اللوز وزيت الجوجوبا وفيتامين E والزيوت الأساسية

تضاف الزيوت الأساسية على الزيت – قبل اضافته على الملح.

يمزج حتى يغلف الملح مع الزيت جيدا.

يخزن في جرة زجاجية أو معدنية من اختيارك. هذه الوصفة تملأ جرة بحجم نصف لتر.