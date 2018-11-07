يجب شُرب كميات كبيرة من الماء خلال الدورة الشهرية

ممارسة الرياضة تؤثر بشكل إيجابي على المزاج، وخلال فترة الحيض قد يتعكر مزاج السيدة، لذلك فإن الحركة ستُساعد على تحسين المزاج وعلى تخفيف ألم البطن الناجم عن حدوث الدورة الشهرية، ولكن عند اقتراب موعد الدورة الشهرية يهيئ هرمون البروجسترون الرحم لهذه الفترة، فتشعُر السيدة بضعف جسمها وعدم قدرتها على القيام بأيّ مجهود، ولكن هذا لا يجب أن يكون مانعاً من ممارسة الرياضة، فالرياضة مهمة في كُلّ الأوقات ولكن من الأفضل ألا تتم ممارسة أي رياضة شاقّة في فترة الحيض، وأفضل رياضة يُمكن القيام بها هي المشي السريع صباحاً في الهواء الطلق، وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح عند ممارسة الرياضة فترة الدورة الشهرية، وهي:

- شُرب كميات كبيرة من الماء.

- تقليل الملح في الطعام لأنه يزيد من التقلصات التي تحدث خلال الدورة الشهرية.

- تناول الطعام الصحي الغني بعنصر الحديد إذ يقل عنصر الحديد في جسم المرأة خلال هذه الفترة.

- التوقّف عن الرياضة عند الشعور بالإرهاق فطبيعة الجسم تختلف من سيدة لأخرى لذلك من المهم مراعاة طبيعة الجسم وحاجاته.

- تجنب ممارسة رياضة حمل الأثقال خلال الدورة الشهرية حيثُ تعاني الكثيرات ممن يمارسن الرياضات الصعبة باستمرار من انقطاع الطمث وعدم انتظام الدورة الشهرية خاصة إن اقترن ذلك بعدم تناول طعام صحي، بل قد يصل الأمر للإصابة بهشاشة العظام.

قد يعجبك أيضاً:

هل الإفرازات المهبليّة تزيد قبل الدورة الشهرية؟

ماذا تقول الدورة الشهرية عن صحتك؟

أسباب نزول دم بعد الدورة الشهرية بأسبوعين لغير المتزوجات