مميزات وعيوب برج الجدي

برج الجدي هم من مواليد الفترة ما بين 22 ديسمبر - 20 يناير ويتميز مواليد برج الجدي بحبهم للعمل وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، يصفهم البعض بالمزاجية، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل وخضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً، رجل برج الجدي وأنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

مميّزات برج الجدي

يعتقد أن برج الجدي يمتاز بأنه شخصيّة قويّة، كما ويدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، مع تقديره للمسؤوليّة، مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، يفضّل الأماكن الهادئة، وهو من الأبراج التي يمتاز أشخاصها بتخطيطهم الطويل الأمد مع السعي لتحقيق تلك الأهداف التي غالباً ما يصلون لتحقيقها وبشكل باهر جدّاً.

وبالرغم من حب برج الجدي الشديد لعائلته والاستقرار، إلّا أنّه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة وذلك نظراً لتفكيرهم المُتّصف بالعمق اتجاه الأمور التي تتعلّق بحياتهم، مع تميّزهم بالحب والاخلاص في حال وجد برج الجديد الشريك المناسب له.

يعتقد أن من مميّزات شخصيّة برج الجدي أيضاً الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه الشديد لعمله وتأديته له بحرفيّة، تحديداً تلك الأعمال اليدويّة التي تحتاج لدقّة شديدة، إلى جانب الأعمال القياديّة، كما ويُعرف هذا البرج بالصبر والطّموح العالي بالإضافة للإخلاص المُتّصف بتقدير المسؤولية، وفي الصداقة يعد صاحب برج الجدي من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجّة، ومن دون انتظاره لأي مقابل، كما يعد متعاطفاً جداً، حكيماً مسيطراً وقيادياً.

يعتقد أن نقاط القوة في الجدي تشمل المسؤولية المرتفعة التي يتمتع بها، والقدرة الكبيرة على الانضباط والسيطرة على النفس، كما يعتقد أن الأشخاص المولودين في هذا البرج لديهم شعور بالاستقلالية الداخلية التي تساعدهم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، كما يعتقد كذلك أنهم خبراء في وضع الخطط والالتزام بها، والاستمرار بمتابعتها، فهم يتربعون دائماً على عرش أسياد ضبط النفس، ويعتقد أنه ليس من السهل تحطيم جدران برج الجدي، والدخول إلى عالمه، لكن القيام بذلك يؤدي إلى الالتزام بالعلاقة معه مدى الحياة، ويعتقد أن الحديث عن المشاعر ليس بالأمر السهل معها.

عيوب برج الجدي

يعتقد أن عيوب شخصيّة برج الجدي تتمثل في أنه يعد من الشخصيات التي تتّصف بقلّة المرح، حيث يغلب عليه طابع الجديّة بكامل ظروف الحياة، وهو من الشخصيات الإنطوائيّة التي تميل للعزلة، وتُفضّل البقاء في مكان هادئ بعيد عن الناس والمناسبات، إلى جانب تفضيله لقلّة الكلام والمجاملات.

ومن سلبيات شخصية برج الجدي أيضاً تأخُّره باتخاذ القرارات الحاسمة التي تختص العمل والعائلة، مع عدم قدرته على الوقوع بالحب بسبب طبيعته تلك المُتأخّرة باتخاذ القرارات، كما وأنّهم لا يحصلون على الحب بشكل سريع بسبب وجود كوكب القمر والزهرة بمدارات الجدي.

ويتّصف برج الجدي أيضاً بالدكتاتورية والتمنّع وقلّة الثقة بالآخرين والخيال الواسع والغرور الشديد، والتقيّد بقراراته حتّى لو كانت غير صائبة، إلى جانب الطابع العام لشخصيّة برج الجدي التي يغلُب عليها الملل والروتين.

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