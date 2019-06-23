مميزات وعيوب برج السرطان

الأبراج عبارة عن بعض النجوم الموجودة في السماء والتي يمكن أن نراها بالعين، ويبلغ عددها 12 برجاً، وقام العلماء بوضع أسماء لهذه الأبراج ربّما يعود إلى أسماء حيوانات أو لشخصيات أسطورية ودينيّة، كما تعد هذه الأبراج علماً واسعاً درسه الكثير من العلماء وتعمقوا فيه، وأوضحوا صفات وشخصية كلّ فرد تبعاً للبرج الذي يولد فيه، ويوجد للأبراج أربعة أقسام مختلفة فمنها الناري، والترابي، والهوائي، والمائي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أحد هذه الابراج، ألا وهو برج السرطان.

برج السرطان:

يحتل برج السرطان الترتيب الرابع من بين الأبراج الفلكية، وإن أصحاب هذا البرج هم الذين يكون تاريخ ميلادهم من 21 يونيو إلى 22 يوليو، وهو من عائلة الأبراج الهوائية، ويؤثر في كوكب القمر، ويرمز له بالصيني بالعنزة، كما يعد اللون الأبيض والفضي من أكثرالألون المحببة إليه، ويهتم باللؤلؤ كونه حجر حظ لديه، ويرمز له بشكل عام بالسلطعون، ويعد برج الجدي برجاً معاكساً له.

شخصية برج السرطان

مميزات برج السرطان: يعتبر برج السرطان من الشخصيات الهادئة والشغوفة والعاطفية والبديهية والمثابرة والحساسة والاجتماعية والطيبة، و يمتلك قدراً كبيراً من العزيمة والإصرار، ويسعى دائماً إلى فهم الآخرين ومساعدتهم وحمايتهم والإخلاص لهم، لذلك فتمتاز علاقته الاجتماعية مع الآخرين بأنها قوية ومتينة، ويعد من الأبراج الأكثر تحدياً، تعتبر الأسرة والبيت من أفضل أولوياته، كما أنه يحب الموسيقى كثيراً فهي تغذي روحه وتنعشها، ولديه قدرة كبيرة على التعامل مع المشاكل وحلها.

عيوب برج السرطان: يعتبر من الشخصيات التي لا تكون على حقيقتها فهو متلاعب بطبعه، يحاول الهرب من الواقع والتمسك بالماضي، ويخلق المشاكل بطرق غير مباشرة، كما أنه لا يثق بالآخرين، ويظهر جانبه العدوانيّ والمتشائم عندما يتم مضايقته واستفزازه في أي موقف من المواقف.

الأمور المحببة لديه: يحب الاسترخاء والجلوس أمام المسطحات المائية المختلفة والسباحة فيها، ويحب أن يقدم المساعدة لوالديه وأقاربه وأصدقائه وقضاء بعض الأوقات معهم؛ مثل تناول الطعام، ويحب الفنون المختلفة والمتنوعة.

الأمور المكروهة لديه: يكره الأشخاص غير المألوفين له والتعرف عليهم، ولا يحب أي انتقادات تقدم له خاصة عن أحد والديه الوالدين، كما أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية وعمّا يدور بداخله.

البيئة المفضلة لديه: يحب البقاء في البيت والجلوس بجانب أسرته وقضاء الوقت معهم حيث يشعره ذلك بالراحة، كما يفضل البقاء مع أصدقائه وأقرابه المقربين جداً.

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