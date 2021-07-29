من عيوب برج العذراء أنه يبحث عن الكمال في كلّ نواحي حياته، ويلاحظ العيوب ويركز عليها قبل ملاحظة الإيجابيات، مولود العذراء يقضي وقت طويل في التقييم والنقد والسؤال عن كلّ شيء

شخصية أصحاب برج العذراء بطبيعتها شخصية حريصة ومتخوفة من المشاكل، ولعلّ أكثر ما يمكنه أن يُقلق الإنسان هو صحته وخوفه من المرض، لذلك تجد العذراء يتملكه خوف شديد من أن يصاب بالمرض، ولديه هاجس وخوف من الجراثيم والمايكروبات.

وأهم عيوب برج العذراء انطوائية ومنعزلة، فهي شخصية تعيش في أفكارها وعالمها الخاص، يُطلق الأحكام على الآخرين بسرعة كبيرة، ويقوم بتقييم الناس بناءً على وجهات نظره الخاصة.

برج العذراء هو سادس برج من الأبراج الفلكية الاثني عشر من دائرة البروج، تمر الشمس من هذا البرج في 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، وحسب الأساطير الميثولوجية الإغريقية، العذراء هي استريا ابنة الإله زيوس.

صاحب برج العذراء يعاني من تربية أبنائهم وبالأخص الابن الأول وبشكل أكثر خصوصية لو كان ذكر من مواليد برج الدلو أو الثور، فالدلو استقلاليّ ولا يحب أن يتدخل أحد بشؤونه، والثور عنيد وذو رأي مستقل، لذلك يجب أن يحاول اكتساب المرونة ليوجه النصائح والانتقادات بشكل لائق وبأي وقت.

مواليد العذراء من الشخصيات التي تميل إلى القلق؛ الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى مرض الوسواس. هم يحبّون اقتناء الأشياء المادية المحسوسة، ومن الصعب أن يقبلوا أشياء لا تكون من أفضل النوعيّات المتوفرة.

برج العذراء هو برج ترابي، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب برج العذراء.

يسعى مولود برج العذراء إلى تأمين أغلب مستلزمات حياته حتى لا يحتاج إنساناً في فترة كبره وشيخوخته ، فهو نشيط ويكره البطالة والتسول واحتياج الآخرين، كم يمتاز بقدرته على تحديد مصيره بنفسه أكثر من غيره ، فهو شجاع لاستطاعته على اتخاذ القرار وتحمل النتائج مهما كانت سلبية أم إيجابية بنفسه، هذا إلى جانب قدرته على التحليل والنقد، حيث يرى التفاصيل الصغيرة على عكس الناس العاديين، حتى لأموره الحياتية والمستقبلية، مما يؤهله إلى النجاح في أغلب الأحيان، ومولود برج العذراء قلما يحلم ويتصور الأشياء، يظهر عليه التوتر والقلق الدائم ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجي الحديث، كما يعرف عنه بأنه يكره الكسل والإهمال والغباء، فهو حريص على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان .يعتبر مولود برج العذراء سفسطائياً بالفطرة بمعنى أنهم يحبون الجدل والنقاش في الأمور المختلفة .يميل مولود برج العذراء إلى التمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة لذلك .

مميزات برج العذراء

رجل برج العذراء يتميز بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، رجل برج العذراء يكره التسول والبطالة، ويتميز بالصدق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير، ومؤمن بالصراحة، محب للآخرين، عاشق لجمال المنظر والترتيب، كما يتميز مولود برج العذراء بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر، ويميل الى البعد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح والثقة بالكثير من الناس، لا يستسلم للأوهام والأحلام، بل النظام والعمل والمنطق والدأب المستمر.

كما يعتبر مولود برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وبالرغم من أن المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلاّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة.

توافق برج العذراء مع الأبراج

ينتمي برج العذراء للمجموعة الترابية، حيث يميل مولود برج العذراء بشكل كبير الى مولود برج الحوت، فهو البرج المقابل في دائرة البروج لبرج العذراء، أما بالنسبة للبروج الأخرى كالقوس، والجدي، والحمل، والأسد فهي سيئة وغير مستقرة في الكثير من الأوقات.

عيوب برج العذراء

من عيوب برج العذراء المزاجية، وعدم الارتياح والثقة للكثير من الناس، وهذا ما يجعل اختلاطه بالآخرين صعباً، كما أنه يميل الى الوحدة، والغموض، وشدة التدقيق على كل فعل حتى لو لم يكن يستحق، والحاجة الى التسلسل والتدرج في التعامل مع الآخرين، حتى يطمئن ويرتاح لهم، كما أنه خجول، ومخادع، وبارد المشاعر، ويوجه النقد القاسي الذي يجعل الكثير من الناس تنفر منه، وردود أفعاله سريعة، كما يحرص على التحفظ ويشدد على التجريب، والتأكد من صحة كل شيء.

ويعتمد مولود برج العذراء فقط على العقل في اتخاذ قرارته ويبعد عن العاطفة، مما يجعله ذلك قاسياً في قرارته وردوده، ويجد الصعوبة الكبيرة في اختيار الأصدقاء والأشخاص المقربين، ويفضل الروتين الوظيفي، والتمسك بالعادات، كما أنه أناني ويصر على الرفض في حالة عدم اقتناعه، ولا يستطيع مولود برج العذراء على التعبير عن مشاعره بشكل مناسب ومثالي، لذلك يبدو صعبَ الفهم ومحافظاً.

عيوب برج العذراء الرجل

البرود الشديد

انتقاد الآخرين

صعوبة الإرضاء

كثرة التفكير

لا يتقبّل الانتقاد

عدم الثقة بالآخرين

عيوب برج العذراء للبنات

الكلمات الحادة

الأنانية

البرود والعصبية

القلق

الشك

اسرار برج العذراء الرجل

رجل طموح مجتهد في عمله، و يسعى دائما للوصول إلي أهدافه، ويساعده في ذلك كونه دقيق جدا و يهتم بأصغر التفاصيل . قادر على التأقلم مع مختلف الظروف والأحداث، شخص فضولي جدا، ويرجع ذلك لاهتمامه بالتفاصيل الصغيرة التي لا ينتبه إليها أحد، رجل مثالي يسعى دائما للوصول إلي على المراتب سواء في عمله أو منزله .

اسرار برج العذراء للمرأة

البنات في برج العذراء لا تقع فى غرام شخص بسهولة، فهى تحب بعقلها قبل قلبها، ولكنها إذا احبت أعطتك كل ما تملك من حنية وعطاء، فهى امرأة معطائة ولكن عندما تشعر بأن هذا الشخص يستحق.

معلومات وحقائق عن برج العذراء