مميزات وعيوب برج القوس

يبقى القوس إلى جانب عائلته وأصدقائه خلال مسيرة حياته

برج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الاثني عشر ضمن دائرة البروج، وحسب الهيئة العالمية للأبراج فيصنّف بأفضل الأبراج، متفوّقاً بهذا على برج الجدي. اللون الخاصّ ببرج القوس هو الأرجوانيّ، وأصحابه هم مواليد 23 نوفمبر وحتّى 21 ديسمبر، يقع في كوكب المشتري، ويتميز بطابعه الناريّ.

نقدم لكم في هذا المقال مميزات وعيوب، ونقاط القوة في برج القوس:

القوس والعائلة:

يبقى القوس إلى جانب عائلته وأصدقائه خلال مسيرة حياته؛ فهو يرى أنّ الدعم والحبّ الأسريّ يوصل الإنسان إلى ما يريده في الحياة، ويحرص القوس على اختيار الأصدقاء الذين يمتلكون ذات الطباع والمميزات، وبهذا فهو يختار الأصدقاء الذين يفكرون بشكلٍ عميق بعيداً عن السطحية، ويحبّ التعرّف على الأجناس والثقافات المختلفة، ويقدّم التضحيات لأصدقائه دون تردد، ودون انتظار مقابل من أحدهم.

القوس والعمل:

يفضّل القوس العمل المنظّم، ويقدّر جهود غيره من الأشخاص، ويحترم وجهات نظرهم في العمل، ويتمكّن من اختيار الوقت الملائم للكلام ليُعطي رأيه بوضوح، ويحبّ الأعمال المتعلّقة بالمغامرة، والاكتشاف والفنون.

القوس والسفر يحبّ القوس السفر والترحال بهدف عيش تجارب جديدة في الحياة، كما أنّه يحب جمع المال والإنفاق في الوقت ذاته.

نقاط القوة في القوس:

- متفائل

- طموح

- مرح

- يتحمّل المسؤولية.

- مخلص للحبّ والعمل

- كريم

- يكره الكذب والتقيّد بالتفاصيل الصغيرة.

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عيوب برج القوس:

- الصراحة الجارحة وانعدام اللباقة: من الممكن أن يجرح القوس غيره من الناس بسبب صراحته المطلقة دون مراعاة مشاعر من يتكلم معه.

- قلة الاهتمام: يُشعر القوس من يتكلّم معه بأنّ كلامه أمرٌ مفروغ منه، وليس ذو أهمية أو ضرورة.

قلة الصبر: القوس يريد تنفيذ جميع ما يرغب به في الحال دون انتظار أو صبر، كما لا يستطيع انتظار نتائج أي مشروع يبدأ به.

الثقة الزائدة بالنفس: وقد تصل بهم هذه الثقة إلى حدّ الغرور غير المستحبّ، مما يجعل العديد من الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه.

نقاط الضعف: عفويّ بشكل كبير، غير دبلوماسي، يعطي وعوداً لا يستطيع إنجازها، عديم الصبر، يتم فهمه بطريقة مختلفة عمّا يريد.

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