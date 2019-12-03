مناقيش الزعتر منخفضة السعرات

مناقيش الزعتر شهية للفطور ولكنها غنية بالسعرات الحرارية، تعلمي طريقة صنعها منخفضة السعرات الحرارية.

المقادير:

كوب دقيق أسمر

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية

ملعقة كبيرة زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب ماء فاتر

مكونات الحشوة: ربع كوب زعتر

3 ملاعق ماء

ملعقتان زيت نباتي

الطريقة:

لتحضير العجين قومي بخلط الدقيق مع الخميرة والملح في إناء عميق مناسب.

ضيفي الزيت والماء إلى الدقيق وابدأي في خلط المكونات حتى تحصلي على عجين متماسك. اتركي العجين جانبًا بعد تغطيته حتى يتخمر.

بعد مرور الوقت الكافي لتخمر العجين قومي برفع الغطاء وابدأي في تشكيل العجين على هيئة دوائر متساوية الحجم.

لتحضير الحشوة قومي بخلط كل مكونات الحشوة في إناء مناسب.

ضعي مقدار من الحشوة موزعة على العجين بعد تسطيحه.

أدخلي المناقيش الفرن لمدة 5 دقائق أو حتى تنضج.

قدمي المناقيش مع اللبنة والسلطة على مائدة الفطور أو العشاء.