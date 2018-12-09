ما تفسير رؤية عيون القطط في المنام؟

رؤية أو الحلم بأن لديك عيون تشبه عيون القطط يشير إلى أنك قادر على إيجاد طريقك من خلال بعض المشاكل المظلمة والمقلقة. انت قادر على رؤية الجانب المشرق من الوضع السلبي. وقد يشير الى انك تستخدم اساليب ملتوية.

اما الحلم بأنك ترى قطة لديها عينان زرقاء متوهجة فهذا يدل على أنك بحاجة إلى النظر إلى شيء ما من منظور مختلف. قد يعني الحلم أيضًا التنوير المفاجئ الذي قد يؤدي إلى مشاعر الخوف أو القلق. أنت خائف من الحقيقة.