منتجع وسبا تاج إكزوتيكا المالديف يقدم لضيوفه تجربةً فاخرةً خلال عيد الأضحى‎‎

كشف منتجع وسبا تاج إكزوتيكا المالديف، المنتجع الحائز على جوائز في جزيرة إمبودو فينولو، عن استعداده لاستقبال جميع الضيوف الراغبين بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع العائلة والأصدقاء ضمن أجوائه الاستثنائية والمميزة، من خلال مجموعة من النشاطات الممتعة والمناسبة لجميع الأعمار. ويقع المنتجع على بعد 20 دقيقة بالقارب السريع من مطار فيلانا، ويوفر 64 فيلا وجناح فاخر بإطلالة بحرية مذهلة، ما يتيح للزوار فرصة الاسترخاء والترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، والاستمتاع بإقامة فاخرة وآمنة معاً وسط المياه الفيروزية الصافية والنباتات الاستوائية المميزة.

ويتيح المنتجع لرواده فرصة قضاء أجمل الأوقات في رحابه مع عرض سويت سيفر، الذي يتضمن حسماً بقيمة 25% على الإقامة في الأجنحة الفاخرة، بما في ذلك الأجنحة الفخمة بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم مع إطلالة خلابة على الشاطئ والمحيط، إلى جانب خدمة المضيف الشخصي وجلسة علاجية اختيارية في منتجع جيفا جراندي الشهير. كما يقدم عرض إنترناشيونال جيتواي للراغبين في قضاء فترة لا تقل عن ثلاثة ليالٍ في رحاب المنتجع، ما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بتجربة استرخاء منقطعة النظير مع وجبة فطور وعشاء يومياً في مطعم 24 ديجريز الذي يفتح أبوابه طيلة اليوم. ولا تكتمل زيارة المالديف دون استكشاف جميع النشاطات المميزة، بما فيها تجارب السبا المخصصة لتجديد النشاط والحيوية وأنشطة الأحبة الصغار والجولات بالطائرة المائية، وغيرها من الرياضات المائية المسلية ودروس الغوص التي توفر لجميع أفراد العائلة تجربة مفعمة بالاسترخاء والمغامرة.

فيما يقدم منتجع جيفا جراندي، الحائز على جوائز، جلسةً علاجيةً للأزواج خلال فترة إقامتهم في الفندق متيحاً لهم لحظاتٍ مفعمة بالهدوء والراحة، بينما يستمتع الأحبة الصغار بأنشطة الأطفال المجانية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالتجربة الرومانسية الاستثنائية التي تتضمن علاج لف الجسم لشخصين، يليها جلسة تدليك للأزواج لمدة ساعة، فضلاً عن حمام دافئ في حوض مليء ببتلات الورود؛ أو الانغماس بالتجربة الاستثنائية لاستعادة النشاط والتي تتضمن علاج فيشراما المميز وحمام الزيوت العطرية الأساسية، إضافةً إلى حمام أملاح الاستحمام وبتلات الورود. وتقدم الوجهة الراقية لمحبي المغامرات الفرصة لقضاء أمتع الأوقات في مركز الغوص الذي يوفر العديد من الأنشطة المتميزة بما فيها الغطس والغوص أو ركوب قارب ذو قاع زجاجي بصحبة أفراد العائلة.

ويمكن للضيوف التلذذ بأصناف الكوكتيلات في ركن المشروبات إكويتر بار، وتذوق أشهى المأكولات البحرية الطازجة في ديب إند، والاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأطباق في مطعم 24 ديجريز، أو اختبار تجارب تناول الطعام الفاخرة داخل الغرفة. وسيبدع نخبة من الطهاة العالميين بتحضير شرائح اللحم المشوية، ما يتيح للذواقة الاستمتاع بمائدة شهية متوفرة طوال الأسبوع على الشاطئ الخاص، حيث تضفي أنغام الموسيقا العربية وأضواء الشموع مزيداً من الجمال على أجواء هذا الملاذ المميز.

ويدعو منتجع وسبا تاج إكزوتيكا ضيوفه لقضاء أول ليالي عيد الأضحى وسط أجواء استثنائية تحت أضواء النجوم المتلألئة، والتلذذ بعشاء فاخر مع الاستمتاع بصوت الأمواج الهادئة ونسمات البحر العليلة؛ حيث يستعدّ المنتجع يوم الثلاثاء 20 يوليو لإقامة حفل عشاء خاص على شاطئ البحر في ديب إند مع أروع الإيقاعات الموسيقية الحية وأطباق المائدة الانتقائية. وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بأشهى الأطباق المستوحاة من المطبخ الشرق أوسطي ومجموعة من الخيارات اللذيذة أبرزها برياني لحم الضأن والكباب المشوي على الفحم، بالإضافة إلى محطة الشواء الحية والبقلاوة المحضرة في المطعم. فيما يقدم المنتجع لضيوفه الراغبين بتناول الطعام وسط أجواء من الخصوصية، أطباق العيد المحضرة خصيصاً على أيدي الشيف التنفيذي المبدع بما يلائم تفضيلاتهم الشخصية، والتي يمكن توصيلها مباشرة إلى فلل المنتجع. وسيُتاح للضيوف المشاركة في صلاة العيد التي ستُقام ضمن المسجد الموجود في المنتجع.

وبهدف ضمان أقصى درجات الراحة والأمان للزوار، طوّرت مجموعة فنادق تاج خدماتها ومفهوم الضيافة الذي تعتمده في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، إذ يتميز المنتجع بطاقم عمل يتمتع بأعلى درجات الخبرة والتأهيل، وتجهيزات وقائية ومواد تعقيم عالية الجودة لضمان سلامة الضيوف وراحتهم. بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيا في العديد من الإجراءات الخاصة بالضيوف بما في ذلك خدمة تسجيل الوصول والمغادرة وأجهزة قياس الحرارة وتقديم الطعام ووسائل الدفع الرقمية لضمان تجربة سلسة ومخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المالديف تطبق العديد من التدابير الكفيلة بضمان سلامة زوارها وراحتهم. ولا يُطلب إلى السياح الخضوع لتدابير الحجر الصحي عند وصولهم إلى المالديف، ولكن يتوجب عليهم استكمال استمارات الإفصاح الصحي وتقديم وثيقة بنتيجة سلبية لاختبار تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR) خلال 96 ساعة من المغادرة. وعند المغادرة، توفر السلطات خدمات اختبار الكشف عن كوفيد-19 للسياح الذين يحتاجون نتائج الاختبار للعودة إلى بلدهم أو مواصلة السفر.

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