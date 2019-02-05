مندي الدجاج الحار مع الأرز

مندي الدجاج الحار مع الأرز من المطبخ العربي، لعزومة غنية بالنكهات والتوابل الشرقية الشهية...

لمقادير:

4 كوب أرز بسمتي

1 ملعقة صغيرة زعفران

4/1 كوب ماء الورد أو ماء الزهر

4 ملعقة كبيرة زيت ذرة

2 حبة كبيرة بصل مفروم

2 كيلو دجاج

2 عود قرفة

4 قطعة ورق غار 10

حب هيل صحيح

10 حبة مسمار( كبش قرنفل)

10 حبة فلفل أسود

2 قرن فلفل أخضر أنصاف

2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة بهار مشكل

للتدخين:1 قطعة فحم

للتقديم:

1 كوب مكسرات و زبيب مقلي

الطريقة:

اغسلي الأرز عدة مرات تحت الماء البارد ثم اغمريه بالماء و اتركيه 15 دقيقة.

في كوب صغير ضعي الزعفران، أضيفي ماء الورد أو ماء الزهر، ثم اتركيه جانباً.

باستعمال سكين حادة أو مقص المطبخ قطعي الدجاج إلى أنصاف.

في قدر متوسط الحجم ضعي الزيت و سخني على نار متوسطة، أضيفي البصل و قلبي إلى أن يصبح لونه غامقاً.

أضيفي قطعة دجاج و قلبيها إلى أن تصبح ذهبية اللون، أخرجيها من القدر، دعيها جانباً، اكملي بقية قطع الدجاج بنفس الطريقة.

أعيدي الدجاج في القدر و أضيفي القرفة، الغار، الهيل، المسمار، الفلفل الأسود و الأخضر، الملح و البهار.

اغمري الدجاج بالماء و اتركيه على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج تماماً.

أخرجي الدجاج من القدر و صفي المرق، ضعي الدجاج في صينية فرن، قوي بشوي الدجاج تحت شواية الفرن ليصبح لونه ذهبياً. احتفظي به ساخناً.

في قدر متوسط الحجم ضعي 6 أكواب من المرق، دعيه يغلي على نار قوية، ثم صفي الأرز من الماء و أضيفي على المرق، و اتركيه يغلي إلى أن تتكون ثقوب على سطحه، ثم أضيفي خليط الزعفران، غطي القدر و خففي النار و اتركي الأرز 30 دقيقة إلى أن ينضج.

ضعي الدجاج على سطح الأرز.

للتدخين: أحضري قطعة من ورق الالمينوم، و شكليها على شكر طبق صغير، ضعي فيها قليلاً من زيت الذرة وضعيها بين قطع الدجاج فوق الأرز، سخني قطعة الفحم إلى أن تصبح جمرة، ضعيها في ورقة الألمينوم ليتصاعد البخار و أعيدي الغطاء على القِدر ليتشرب الأرز نكهة الفحم، انتظري لعدة دقائق قبل التقديم. تخلصي من قطعة الفحم و الورق، ضعي الدجاج جانباً، قلبي الأرز و اسكبي في طبق تقديم، وزعي قطع الدجاج و زيني بالمكسرات و الزبيب، قدميه مباشرة.