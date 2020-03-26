منظمة الصحة العالمية: الحجر المنزلي يوقف انتشار فيروس كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنَّ على الدول التي فرضت حالات إغلاق على سكانها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أن تستغل هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته.

وأضاف جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة للحد من انتشار فيروس كورونا ويجب ألا نهدرها".

وتابع: "إلزام الناس بالبقاء في منازلهم وتقييد حركة السكان ليس إلا استهلاكاً للوقت وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية، هذه الإجراءات لا تقضي على الأوبئة بمفردها، وندعو كل الدول لاستغلال هذا الوقت لمهاجمة الفيروس".

وأشار إلى أن على الدول أن تزيد عدد العاملين في الرعاية الصحية وتدربهم وتنشرهم وأن تطبق أنظمة لرصد كل الحالات المشتبه بها وتسريع وتيرة الفحص.

وأردف: "عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تخطى 16 ألف حالة ونعرف أنه سيرتفع، والدول التي سجلت أقل عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا هي الأكثر قدرة الآن على مكافحة انتشاره".