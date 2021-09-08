هل منقوع الباميا يخلصك من مرض السكري نهائيًا؟

تعتبر البامية أحد أشهر أنواع الخضروات الموسمية والتي تظهر تحديدًا في فصل الصيف في الكثير من الدول حول العالم، والبامية لها أهمية خاصة في دول العالم العربي، حيث يتناول البامية العديد من الأشخاص على مستوى الدول العربية كلها، فالبامية من الخضروات الشهية، والتي تدخل في إعداد العديد من الأطباق العربية الهامة، والأهم من كل ذلك أن البامية لها العديد من الفوائد الصحية، وتساهم في علاج الكثير من المشكلات الصحية، وأبرز هذه الأمراض هي مرض السكري، حيث ربطت العديد من الدراسات بين مرض السكري والبامية، ولكي نتعرف على فوائد البامية لمرضى السكري، يجب أن نعرف أولًا مم تتكون البامية وما هي قيمتها الغذائية.

القيمة الغذائية للبامية

تعتبر البامية من أكثر أنواع الخضروات غنى بالعناصر والمعادن والفيتامينات الهامة، فالبامية عالية القيمة الغذائية، حيث تحتوي البامية على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين أ ، وفيتامين ب ، وفيتامين ك ، وفيتامين د أيضًا، كما أنه البامية غنية بالألياف الطبيعية، وأيضًا المعادن الضرورية للجسم مثل الكالسيوم، والحديد، والمنجنيز، والزنك، والمغنسيوم، وكذلك حمض الفوليك، والبيتاكاروتين، والمادة اللزجة التي تظهر في البامية عند طهوها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة أيضًا، كما أن إضافة بعض الخضروات كالبصل مثل إلى البامية يجعلها تكفي احتياجات الجسم من جميع العناصر الغذائية لمدة يوم كامل، والبامية لا تحتوي على أية دهون، وسعراتها الحرارية منخفضة جدًا، كما أن نسبة السكريات الموجودة بها قليلة أيضًا.

فوائد البامية لمرضى السكري

تحتوي البامية على جميع العناصر الغذائية التي تؤهلها أن تعالج مرض السكري، فالألياف الطبيعية، والفيتامينات، والمعادن الموجودة في البامية يجعل تناولها منظمًا لمستوى السكر في الدم، كما أن تناول البامية يساعد على تجنب أضرار ومضاعفات مرض السكري مع طول فترة الإصابة بالمرض، وتكرار ارتفاع السكر.

تمد البامية مرضى السكري بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، حيث تساعد العناصر الغذائية مرضى السكري على الوقاية من بعض المشكلات مثل، القدم السكري، والبول السكري، كما تساعد أيضًا على وقاية مرضى السكري من مشكلة صعوبة التئام جروح مرضى السكري، وتعرض قدم مرضى السكري للتقرحات والالتهابات الحادة.

يحسن تناول البامية من إفراز الأنسولين من البنكرياس، والأهم هو أن تناول البامية يزيد من إستجابة أنسجة وخلايا الجسم للأنسولين، فنسبة كبيرة من حالات الإصابة بمرض السكري تحدث نتيجة عدم استجابة خلايا الجسم للأنسولين.

أكدت العديد من الدراسات أن شرب منقوع البامية قد يخلص مرضى السكري من مرضهم المزعج في خلال شهرين فقط، أو على الأقل يقلل من نسبة السكر الزائدة في الدم وينظمها في المستقبل، حتى لا تتعرض للارتفاع الكبير، المهم هو الإنتظام على تناول البامية باستمرار طوال فترة الشهرين.

تخفض البامية من زيادة معدل الكولسترول الضار في الجسم، فهي طعام لا يحتوي على أية دهون، لذلك يمكن تناول البامية وبكميات كبيرة دون قلق من أي ضرر.

طريقة تناول البامية لمرضى السكري

1- يمكن طهو البامية بالطرق المعتادة، بشرط ألا تتم إضافة أي دهون مشبعة لها، فقط يمكن إضافة كمية بسيطة من زيت الزيتون.

2- يمكن طهو البامية على البخار، ويمكن جمعها مع مجموعة أخرى من الخضروات، فيمكن إضافتها مع البطاطا، والطماطم، والبصل أيضًا، وكذلك الكوسة، فطهو كل هذه الخضروات معًا يزيد من القيمة الغذائية لهذه الوجبة، ويجعلها كافية لسد احتياجات الجسم من الفيتامينات والعناصر الهامة.

3- يمكن تناول منقوع البامية لفوائده الكبيرة لمرضى السكري، وذلك من خلال إحضار 3 إلى 4 أصابع من البامية ونزع أطرافها من الجهتين، ويتم تقطيع هذه الأصابع قطع متوسطة، ويتم إحضار كأس متوسط الحجم به كمية من الماء ووضع ما تم تقطيعه بالكوب، بعده يتم وضع الكوب في الغرفة لمدة 12 ساعة ولا يتم وضعه في الثلاجة فمن المهم أن يأخذ درجة حرارة الغرفة، بعد ذلك القيام بشرب الماء والمادة الرغوية الناتجة عن نقع البامية في الماء، ويتم التخلص من أصابع البامية المقطعة، فمن غير المهم تناولها.