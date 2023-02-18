منوم سريع المفعول طبيعي فعال وآمن للصغار وللكبار

الأرق وقلة النوم تعتبر مشكلة العصر، بسبب القلق والتفكير الذائد والرغبة في التطور بشكل سريع لذلك يلجأ الغالبية إلى الحصول على منوم سريع المفعول طبيعي، حيث يتميز بالأمان والسلامة على خلاف الحبوب ونظيره فهي تحتاج إلى المراجعة من طبيب متخصص لمعرفة سبب الأرق وقلة نوم للحصول على العلاج الملائم.

منوم سريع المفعول طبيعي وفعال

المنوم لا يشترط أن يكون مادة كيميائية مُخلقة تساعد على الاسترخاء والنوم، لكن يمكن من خلال المواد الطبيعية توفير للجسم الاحتياجات الأساسية التي تساعده في الدخول إلى حالة الاسترخاء ومن تلك المواد التالي:

1- المغنيسيوم

هو عنصر معدني هام جدًا للجسم خاصة الدماغ حيث له تأثير كبير على العقل والجسم فهو يعمل على تقليل التوتر والتهدئة العامة، ذلك لأنه يعمل على تنظيم إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي، ولا يتوقف عمله على ذلك فهو يعمل على استرخاء عضلات الجسم.

السبب الرئيسي في قدرة المغنيسيوم على تهدئة الجسم هو قدرته على رفع مستوى حمض GABA داخل الجسم، وهناك أطعمه غنية بالمغنيسيوم يمكنك تناولها على مدار اليوم أو في العشاء مثل المكسرات والخضروات وخاصة الورقية منها والبقوليات والحبوب الكاملة والبذور.

هناك حبوب مكملات غذائية متواجدة في الصيدليات تحتوى على 200 مليجرام من المغنيسيوم، من أجل الحصول على منوم مفعوله سريع يتم أخذ الكالسيوم معه بجرعه 600 مليجرام من أجل تحفيز المغنيسيوم.

2- البابونج

نبات مشهور بقدرته على الاسترخاء والراحة وذلك لاحتوائه على مواد طبيعية تعمل على التأثير على الدماغ وتقليل القلق مثل ابيغينين يزيل القلق ويريح الأعصاب علاوة على الحامض الأميني الجلايسين يهدئ العضلات والأعصاب.

لذلك ينصح بتناوله قبل النوم أو على مدار اليوم فحتى الآن لم يثبت في الدارسات أنه ضار للصحة، يمكنك نقع أكياس البابونج في ماء ساخن لمدة عشرة دقائق وتحليته بالعسل الأبيض ذو القيمة الغذائية العالية ومن ثم ستلاحظ سرعة الذهاب إلى النوم فهو أفضل مهدئ ومنوم سريع المفعول طبيعي سواء للكبار أو الصغار.

منوم طبيعي سريع المفعول للكبار

العمل والضغوطات والمشاكل اليومية كل ذلك يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان ويجعل الشخص يعاني من اضطرابات في النوم ثم الأرق ثم مشاكل صحية لا حصر لها، لذلك لابد من توفير الراحة والحصول على منوم طبيعي سريع المفعول يكون ملائم للحالات الصحية المختلفة.

1- اللافندر

منوم طبيعي عن طريق الشم فقط، حيث أثبتت الدراسات ان شم رائحة اللافندر قبل النوم تساعد على استرخاء الجسم والدخول في فترات نوم عميقة والتي يحتاج إليها الجسم، لكن يجب عدم تناول اللافندر عن طريق الفم وذلك لأن يسبب ألم في المعدة بالإضافة إلى الشعور بالغثيان.

2- الشاي الأخضر

من المعروف قوة الشاي الأخضر في علاج العديد من المشاكل الصحية وذلك بسبب احتوائه على العديد من المواد المفيدة للجسم، والتي منها الأحماض الأمينية مثل الثيانين فهو يعمل على تحسين النوم والدخول في النوم العميق الذي يشعر الجسم بمزيد من الاسترخاء والهدوء.

لذلك الشاي الأخضر يعد أقوى منوم سريع المفعول طبيعي، والجرعة المسموح بها منه هي من 50:200 مليجرام قبل النوم بنصف ساعة حتى يبدأ مفعوله.

3- جذور الناردين

مكمل عشبي يستخدم بشكل شائع لحالات الاضطراب والقلق وانقطاع الطمث والاكتئاب، حيث يعمل على التهدئة ومساعدة الجسم في الدخول السريع في النوم مع تحسين جودته حيث دخول الجسم في مرحلة النوم العميق، بالإضافة إلى تقليل أعراض اضطرابات النوم.

حتى الآن اثبتت الدراسات أمنه لكن على المدى القصير مازال تأثيره على المدى الطويل محض الدراسة، والنساء الحوامل أو المرضعات عليهم عدم تناوله حتى لا يؤثر على الطفل، الجرعة المسموح بها منه كمنوم سريع المفعول طبيعي هي من 200:800 مليجرام.

يجب العلم انه بعد تناوله مباشرة يصبح المرء شديد النشاط في بعض الحالات، لذلك يفضل تناوله خلال الفترات الصباحية وحين يأتي المساء ستلاحظ السرعة والجودة في النوم، لكن في حالة عدم الشعور بنشاط بعد تناوله يمكنك تناوله خلال الفترات المسائية.

3- الجينكو بيلوبا

هو أوراق شجر طبيعي له العديد من الفوائد المختلفة والتي أهمها تقليل التوتر والأعراض المصاحبة له والاضطرابات المزاجية، بالتالي التأثير على العوامل المسببة في قله النوم، لكن في حالة المرأة الحامل او المرضعة يجب استشارة طبية قبل تناوله وكذلك في حالة تناول أدوية أو مكملات غذائية؛ الجرعة المحددة من الجينكو هي 240 مليجرام قبل الدخول للنوم بحوالي من 30 دقيقة إلى ساعة.

4- بسلم الليمون

هو عبارة عن نبته طبيعية تندرج تحت عائلة النعناع تساعد بشكل كبير على تقليل التوتر والقلق والمساعدة على النوم بشكل سريع.

منوم طبيعي سريع المفعول للأطفال

نلاحظ أن العديد من الأطفال خلال ال 4:6 الأشهر الأولى لهم من الميلاد يعانون من اضطرابات في النوم، والأمر ينعكس على الأمهات والذي يسبب بالمعاناة والغضب لهم بسبب قله النوم، لذلك من خلال التالي سنعرض منوم سريع المفعول طبيعي سحري أمن على الأطفال.

1- اليانسون

عشبة أمنه وتمتلك فوائد عدة فهي تعمل على التقليل من المغص وألم المعدة التي يعاني منها الطفل وكذلك في حالة الإصابة بالبرد فهو يعالجها ويقلل من السعال الذي بدوره يقلق الطفل ويجعله يقظ لفترات طويلة، بالتالي حصول الطفل على نوم سريع، لكن يجب الانتباه في عدم تحلية مشرب الينسون للطفل بالسكر أو العسل خلال الستة أشهر الأولى، بالإضافة إلى الحذر عند استخدام الماء الا يكون ساخن حتى لا يصيب الطفل بالحروق.

2- النعناع

النعناع نبات مهدئ ومرخي للأعصاب، كما أنه يعمل على علاج مشاكل المعدة والمغص علاوة على تقليل أعراض السعال وهام جدًا للأطفال الذين يعانون من الجفاف الشديد بالتالي يشعر الطفل بالراحة وينام بكل هدوء، يمكنك أيضًا استخدام زيت النعناع من أجل تدليك الطفل لتسريع الدخول في حالة الاسترخاء.

3- الموز

بالطبع هو ملائم بعد الستة أشهر الأولى من الميلاد، ذلك لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد في استرخاء العضلات والتأثير على الجهاز العصبي مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى كونه غني بالألياف بالتالي الشعور بالشبع لفترات طويلة بالتالي النوم بعمق.

4- التمر

يعتبر التمر مادة تحلية بعد الوجبات، علاوة على كونه مليء بالألياف الغذائية فهو يحتوى على حمض البانتوثينيك وفيتامين B5 واللذان بدورهما يعملان على تقليل التوتر بشكل ملحوظ لتأثرهم على الجهاز العصبي للإنسان.

5- الحليب

من الصغر كانت تعطى الأمهات والجدات الأطفال الصغار كوب من الحليب قبل النوم بشكل يومي من ثم دخول الطفل في النوم العميق، لذلك أجريت مجموعة من الأبحاث لمعرفة السبب في ذلك ووجدوا أن الحليب غنى بحامض أميني التريبتوفان، الذي يعمل على تحسين النوم بشكل ملحوظ فهو منوم سريع المفعول طبيعي، نظرًا لاحتوائه على الزنك والمغنيسيوم اللذان يساعدان امتصاص الحمض ثم استرخاء الطفل.

6- الأناناس

به مجموعة من الإنزيمات مثل البروميلين والمعادن والتي تعمل على تحسين النوم وتنظيم الساعة البيولوجية، علاوة على التأثير على الميلاتونين في الدماغ.

دواء منوم طبيعي سريع المفعول

انتشر بشكل كبير أنواع مختلفة من الأدوية المنومة في الصيدليات والتي منها المخلقة صناعيًا بشكل كامل والطبيعية المصنوعة من مكونات لا تسبب أضرار جانبية وتلك هي التي يرغب الجميع في الحصول عليها خاصة إذا كانت ذات تأثير سريع للدخول في النوم.

1- برسن فورتي

أفضل منوم سريع المفعول طبيعي ذلك لتكونه من مركبات طبيعية مثل النعناع والليمون وحشيشة الهر، ويمكنك تناوله قبل الدخول إلى النوم بحوالي ثلث ساعة فقط من أجل الحصول على التأثير المناسب.

2- سليب فورمولا

يتركب الدواء من مجموعة من المكونات الطبيعية الرائعة والتي منها عنصر المغنيسيوم وأحماض أمينية ومادة الميلاتونين، فهو بجانب أنه منوم سريع المفعول طبيعي فهو يعد كذلك مكمل غذائي يساعد الدواء على التخلص من الأرق وإعطائك الشعور بالراحة والاسترخاء.

لا ينصح بتناوله في حالة المرضعات والحوامل إلا بعد الاستشارة الطبية، والجرعة المسموح بها هي كبسولة واحدة قبل النوم بحوالي ساعتين تقريبًا.

3- نايت كالم

يعمل على التقليل في نشاط وظائف العقل خلال فترة زمنية صغيرة بالتالي السرعة في الدخول إلى النوم، ذلك بسبب احتوائه على مادة ازوبيلكون ولكن يجب تناول الدواء تحت استشارة طبية فهو له مجموعة من الأعراض الجانبية مثل الشعور بالجفاف في الفم والقيء والغثيان.

ينصح بعدم تناول مرضى الكلي والكبد لنايت كالم بسبب التأثير السلبي على الحالة الصحية لهم.

شراب منوم سريع المفعول طبيعي

إذا كنت تعاني من مشكلة صعوبة بلع الحبوب فيمكنك تناول شراب لمساعدتك في الاسترخاء والنوم السريع.

1- سليب ويل Sleep Well

أمن بالنسبة للأطفال والكبار فهو يتكون من مجموعة من المواد الطبيعية والتي منها فيتامين B وثريانين وميلاتونين ومنكهات طبيعية واينوويتول، ويتوفر على هيئة نقط أو قطارة، في حالة الأطفال أقل من ثلاثة سنوات يتم تناول من 2:3 نقاط قبل النوم بحوالي ساعة بخلاف ذلك يتم تناول من 4:5 نقاط قبل النوم بساعة.

مع العلم أثناء الرضاعة والحمل لا يمكن تناول المستحضر الطبي وكذلك قبل قيادة السيارات أو الأعمال التي تتطلب التركيز واليقظة.

2- هستوب

هو عبارة عن دواء مضاد للهيستامين يساعد بشكل كبير في الدخول للنوم سريعًا ويبدأ مفعوله بعد حوالي من 30 دقيقة إلى ساعة من تناوله، وكذلك نظائره من الأدوية المضادة للهيستامين والحساسية، لكن يجب الاستشارة الطبية قبل تناول تلك الأدوية لأنها مسموح بها وفقًا لحالات صحية معينة.

بخاخ منوم طبيعي سريع المفعول

يتوفر منوم سريع المفعول طبيعي على هيئة بخاخ سهل الاستخدام، فإذا كنت تجد صعوبة في الحبوب أو الشراب يمكنك تناول البخاخ.

بخاخ سبرايابل سليب

يتكون البخاخ من ثلاثة من المكونات الهامة التي يساعد كل منهم على علاج مشاكل صعوبة النوم، حيث يحتوي على الميلاتونين وهو عبارة عن هرمون طبيعي في الجسم يفرز في حالة الشعور بالإنهاك والتعب ومن أهم أدواره أنه يعمل على التحكم في النوم والاستيقاظ.

كما أن به حامض أميني يساعد على امتصاص الميلاتونين وهو مشتق التيروزين، بالإضافة إلى الماء التي تساعد كلا المادتين السابقتين على امتصاص الجسم لهما، ومن الفوائد التي يقدمها البخاخ تنظيم الساعة البيولوجية للجسم والدخول في النوم العميق بالسرعة المطلوبة للشخص الطبيعي.

طريقة استخدامه سهلة فهو يرش قليل منه على الرقبة قبل حوالي 60 دقيقة من النوم ولاحظ حالة الاسترخاء والنوم التي ستدخل بهما.

طريقة علاج مشكلة الأرق والصعوبة في النوم

بالطبع يمكنك استخدام منوم سريع المفعول طبيعي، ولكن مع ذلك اذا اتبعت الخطوات التالية ستلاحظ سرعة في النتيجة والعودة إلى الطبيعة بشكل سريع.

النوم والاستيقاظ بشكل باكر، فالذهاب للنوم في وقت متأخر يسبب الأرق.

ضع جدول ونظم مواعيد نومك بحيث يكون ميعاد النوم ثابت بشكل يومي.

إذا كنت تعاني من اضطرابات عصبية أو قلق قبل النوم يمكنك تناول مشروب دافئ أو الحصول على حمام دافئ من أجل الاسترخاء.

يجب الابتعاد عن الكمبيوتر أو الهاتف قبل النوم على الأقل بساعة من أجل راحة العقل.

أبتعد عن تناول الأطعمة الدسمة لذلك من الأفضل الحصول على العشاء الخفيف.

تهيئة الجو للمساعدة في الدخول للنوم سريعًا مثل الهدوء والأضواء الخافتة.

لا تشرب الكافيين والمنبهات قبل النوم.

اتباع نظام غذائي صحى والمشي وممارسة الرياضة.

مشاكل الحياة تدخل المرء منها في صراعات عقلية تمنعه من الراحة، لكن عليك التذكر أن لبدنك عليك حق لذلك استخدم منوم سريع المفعول طبيعي من أجل الحصول على قسط كافي من النوم يساعدك على التفكير بشكل سليم.