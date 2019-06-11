من التوقف عن مضغ العلكة إلى التخلي عن غسول الفم...طرق سريعة للحصول على بطن مسطحة

تعاني العديد من السيدات من الانتفاخ ومشاكل المعدة التي تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني الكثيرون من اضطراب القولون العصبي.

وعند اللجوء إلى الأطباء، يصفون لنا أدوية تخفف من الإمساك والإسهال، ولكن قدرتهم على التخفيف من الانتفاخ محدودة، ولذلك جلبنا لكِ من صحيفة "ذا صن" البريطانية، طرقًا سريعة للتخلص من الانتفاخ والحصول على بطن مسطحة:

1. توقفي عن مضغ العلكة

تساعد العلكة على جعل رائحة أنفاسك منتعشة وشغل فمك بين الوجبات، ولكنها مضرة للغاية لصحة الأمعاء، فهي تحفز الافراط في إنتاج حمض المعدة، مما يخل بتوازن بكتيريا المعدة، وتفاقم الانتفاخ والقولون العصبي.

2. توقفي عن استخدام غسول الفم

غسول الفم يعتبر جزءًا أساسيًا من روتين الاعتناء بصحة الفم، ولكن بعض أنواع غسول الفم تدمر البكتيريا النافعة في أفواهنا، وعندما تصبح بكتيريا الفم غير متوازنة، يضطرب توازن بكتيريا المعدة وتتطور مشاكل معوية مثل الانتفاخ والاضطرابات الهضمية.

3. تناولي الفاكهة بدلًا من العصير

يبدو عصير الفاكهة طريقة سهلة للحصول على ما تحتاجينه من فيتامينات، ولكن الحقيقة هي أنه عندما تعصرين الفاكهة فأنتِ تتخلصين مما تحتويه من ألياف تحتاجها بكتيريا الأمعاء، وتتناولين كمية أكبر من السكر من المعتاد دفعة واحدة، مما يؤثر سلبًا على صحة الامعاء.

4. اتركي بعض الوقت بين الوجبات

ترك فترات راحة أطول بين الوجبات يمكن أن يساعد في تعزيز صحة المعدة، حيث يشير الأطباء إلى أن الجهاز الهضمي يستغرق 12 ساعة لهضم الطعام بالكامل وتنظيف المعدة، وتناول الطعام قبل ذلك يحرم معدتك من فترة الراحة التي تحتاجها، لمنع الانتفاخ والالتهاب.

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