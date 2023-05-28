من الخيال العلمي والخياطة الراقية.. لوي فيوتون تطلق مجموعة كروز 2024

قدمت دار لوي فيوتون مجموعة الأزياء البحرية كروز 2024 في إيطاليا ضمن أجواء ساحرة وخلابة. أقيم العرض في جزر بوروميان، هذه البقعة المميزة على بحيرة ماجيوري وامتزج سحر المكان مع جمال البحيرة وجمال القصر الباروكي والحدائق المبنية أيضا على طراز الباروك معا لإضفاء طابع سحري على المجموعة التي تألفت من ستين إطلالة مستوحاة من عدة عناصر ملهمة.

ولم تمنع الأمطار العارضات من التألق بالإطلالات العصرية والتاريخية في آن واحد معا، حيث كان من المقرر عرض المجموعة في حدائق وفسحات جزيرة بوروميان أ ما يعرف بإيزولا بيلا حيث نقل الحضور في اللحظات الأخيرة قبل بدء العرض إلى قاعات قصر مملوك لعائلة بوروميو منذ القرن السادس عشر.

لوي فيوتون تطلق إطلالات مستوحاة من سحر كائنات البحر الخرافية

بإطلالات مستوحاة من كائنات البحر الخرافية والأساطير التي تناولها سكان وفنانين إيزولا بيلا الإيطاليين في كتبهم ورواياتهم وأساطيرهم الشعبية، حول نيكولا جيسكييه هذه الكائنات إلى عناصر أضافها تارة كما هي وتارة أخرى بطريقة مجردة معبرة عن خطوط ومنحنيات تشبه الزواحف والتنانين البحرية الخرافية.

تميزت إطلالتان بتفاصيل من الأكمام المنتفخة وأخرى جاءت مطبعة بنقشات حراشف وزعانف الكائنات البحرية. نسقت مع الأسلوب العملي والرياضي الذي تشتهر فيه الدار.

إطلالات مونوكروم جلدية بتفاصيل فاخرة

تميزت اللوكات بإضافات من قماش الجلد الذي سيطر على عدة إطلالات من المجموعة الجديدة معبرة عن حب الدار لهذا القماش، بإطلالة من سروال جلدري واسع وتوب من الجلد الأسود مطرز بتطريز وأحجار ملونة على شك باللون الذهبي من وحي ملابس عصر النهضة في إيطاليا، إضافة إلى لوك آخر بالجلد الأسود المزين بطيات سوداء تشبه زعانف حوريات البحر وسروال جلدي واسع نسق مع سنيكرز أسود وأحمر اللون، وحقيبة ألما بيضاء مزينة بشعار العلامة.

ملابس الغوص بأسلوب الدار الراقي

تحولت بدلات الغطس النيوبرين والسكوبا إلى خزانة ملابس فنية ملائمة لليل والنهار من التنانير والفساتين والسترات التي أتت بتطريزات لامعة من الألوان: الفضي والذهبي البراق. نسقت بأسلوب عصري وجميل لإطلالة راقية ومريحة.

إكسسوارات العرض المبهرة

كعادة عروض لوي فيوتون فإن الحضور الأقوى هو من صالح حقائب الدار الفاخرة المصنوعة من خامات ومواد فاخرة. لكن في هذه المجموعة رافقت إكسسوارات الرأس العارضات بعدة إطلالات ساحرة وملكية مصنوعة من المعامل الخاصة في روما المتخصصة في صنع الإكسسوارات الدراماتيكية.

أما الحقائب فكما اعتدنا على أسلوب جيسكييه في كل موسم فإنه يحرص على إبقاء قوالب الحقائب الأيقونية ثابتة بلا أي تغيير إنما يصب المصمم تركيزه على ابتكار خامات ومساحات أوسع وعملية أكثر لعملاء العلامة.