بيونسيه وتيفاني آند كو في جولة ريناسسانس

يبدو أن بيونسيه وتيفاني آند كو هو الثنائي الأبرز في عالم التعاونات بين الفنانين ودور تصميم المجوهرات فبعد أن مثلت بيونسيه وزوجها الرابر الأمريكي جاي زيه الحملة الإعلانية لمجموعة أوقع نفسك في الحب العام الماضي للعلامة تيفاني آند كو من المصممة إلسا بيريتتي، اختارت هذا العام الشركة المتخصصة في صناعة المجوهرات الثمينة باستخدام أكثر قطع المجوهرات والأحجار الفريدة المغنية والمؤدية بيونسيه تقديم مجموعات مجوهرات وقطع بعضها جاء من خطوط قديمة مثل خط تيفاني هاردوير (Tiffany And Co Hard Wear) وبعضها الآخر سيكون مصمم خصيصا لبيونسيه من مصممة الدار.

ريناسسانس وتيفاني حول العالم

انطلقت جولة المغنية الأمريكية بيونسيه يوم 10 مايو من مدينة ستوكهولم في السويد والتي ستستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر منتهية بمدينة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بداية القسم الأول من الجولة في المدينة السويدية ارتدت المغنية تصاميم مجوهرات خلابة نسقت مع الطلالات المختلفة من دور الأزياء بالمان، ديور وميوجلر.

الألماسة الصفراء الشهيرة:

سترتدي النجمة العالمية القلادة المشهورة التي يتجاوز سعرها الـ 20 مليون دولار خلال جولتها مع إطلالة من المصمم هاريسون ريد فقد أعلنت دار نينا ريتشي التي يترأسها هاريسون بأنهم يعملون على تصميم قطعة أزياء كوتور خصيصا للمحطة التالية للمغنية وهي مدينة برلين والتي ستؤدي فيها المغنية عرضها القادم، وسوف ترتدي النجمة قلادات من جميع مجموعات الدار خلال جولتها التي ستستمر لما يقارب الأربعة أشهر.