الأطفال هبة من الخالق سبحانه وتعالى نحمد الله عليها، وهذه الهبة سواء كانت ذكرًا أو أنثى فإنها بأمر الخالق عز وجل؛ إذ يهب الإناث لمن يشاء ويهب الذكور لمن يشاء، ولكن الإنسان بطبيعته شغوف بمعرفة جنس المولود ويتشوّق لذلك منذ اللحظة الأولى من العلم بالحمل، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإنها نعمة تستحق الحمد لكن الفضول هو سيد الموقف، وانطلاقًا من تفضيل البعض لجنسٍ معين؛ فإن السؤال الوارد دائمًا هو من المسؤول عن تحديد نوع الجنين؟ وقد سادت الاختلافات فيما إذا كانت الأم أو الأب كثيرًا، حتى تمكن الطب من تقديم الإجابة الوافية التي سيتم العروج إليها في السطور التالية.

كيف يتحدد نوع الجنين؟

تمكّن العالم نتي ستيفنز وادموند ويلسون في عام 1905م من وصف نظام تحديد الجنس (XY) الذي يستخدم عادةً في الكشف عن نوع الجنس لدى أنثى الإنسان والثدييات عامةً، كما تشير المعلومات إلى أنه من الممكن توظيف هذا النظام في مجال تحديد نوع الحشرات والأفاعي وأحيانًا أنواع معينة من النباتات، ويشار إلى أن الأنثى تحمل عادةً 2 صبغيات جنسية متشابهة وهي XX، أما الذكور فإن الصبغة الجنسية لديهم مختلفة أو بمعنى أدّق متغيّرة ضمن الصبغية الجنسية XY، ويكمن السر في ذلك بالاختلاف الملحوظ في المكونات التي تدخل في تركيبة الحيوان المنوي المذكّر والمؤنث فيما بينها، ومن هنا فإن الجنس ينقسم إلى أنثى وذكر.

من المسؤول عن تحديد نوع الجنين

في توضيح الإجابة حول سؤال من المسؤول عن تحديد نوع الجنين فإنه لا محالة الرجل، ويكمن التفسير العلمي في ذلك أن الحيوان المنوي لدى الذكر مؤلف من 2 صبغية جنسية مختلف هي X و Y، بينما البويضة الأنثوية تتضمن فقط 2 متشابهان هما XX، لذلك اختلاف الصبغية الجنسية هي المسؤولة عن تحديد نوع الجنين.

في حال حدوث التلقيح بالكروموسوم X من الحيوان المنوي بالبويضة التي تحمل XX أساسًا، فإن جنس المولود بهذه الحالة هو أنثى، أما إذا كان التلقيح خلال عملية الإخصاب قد حدث بين الكروموسوم Y من الحيوان المنوي الذكري المتحد مع الكروموسوم X في البويضة؛ فإن نوع الجنين ذكر، بذلك فقد أصبح واضحًا من المسؤول عن تحديد جنس المولود.

هل أكل الرجل يحدد نوع الجنين

انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات تمكنت من اجتياح مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تأثير بعض أنواع الأطعمة في نوع الجنين في حال تناولها الرجل، وتشير المعلومات إلى أن ذلك لا يتخطى اعتباره إعلانًا للترويج للمنتجات والمواد المعروضة، وفي الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون أكل الرجل يحدد نوع الجنين أبدًا؛ بل إن طبيعة تركيبة الحيوانات المنوية في الرجل تعتبر إجابة سؤال من هو المسؤول عن تحديد نوع الجنين بالدرجة الأولى.

ويذكر بأن فئة معينة قد بدأت بالترويج لأنظمة غذائية لإقناع الراغبين بتأثيرها بإنجاب الذكور بأنها ذات مفعول حقيقي، ومن الأطعمة الملفوف والخس والخيار وحليب اللوز وغيرها، لكن ذلك لا يمت للواقع بصلة أبدًا، والآن هل أصبحت مقتنعًا من هو المسؤول عن تحديد نوع الجنين بعد ذلك؟

تحديد نوع الجنين بالجماع

استكمالًا للحديث وتفنيد الإجابة حول من المسؤول عن تحديد نوع الجنين الرجل ام المرأة فإننا نود العروج إلى أمرٍ مهم؛ هو تحديد نوع الجنين بالجماع الأمر الذي شاع مؤخرًا الحديث عنه باعتبار أن وضعيات محددة تساعد على إنجاب الذكور وأخرى للإناث، إلا أن الأمر أيضًا ومثبت طبيًا بأنه لا يوجد أي دراسة طبية تؤكد ذلك، وإن كنتِ قد واجهت تجارب شخصية معك أو غيرك فإنها مجرد صدفة ليس أكثر.

من الجدير بالذكرِ أن هناك معلومات تشير إلى أنه في حال الإخصاب في اليوم الأول من التبويض وحدوث الحمل فعلًا؛ فإن احتمالية إنجاب الذكر تكون مرتفعة أكثر من أي وقتٍ آخر؛ إلا أن هذا الأمر أيضًا ليس مضمونًا، ورغم إجابتنا عن سؤال من المسؤول عن تحديد جنس الجنين بأنه الرجل، لكن لا ننسى في نهاية المطاف أن الأمور جميعها بيد الله -سبحانه وتعالى- يهب الإناث لمن يشاء ويهب الذكور لمن يشاء.

هل للمرأة دور في تحديد نوع الجنين

استكمالًا للحديث من المسؤول عن تحديد نوع الجنين ذكرًا أم أنثى، فقد هطل وابل من التساؤلات هل للمرأة دور في تحديد نوع الجنين؟! وقد أشارت مصادر طبية موثوقة إلى أن إجابة من المسؤول عن نوع الجنين هو الرجل فقط، أما المرأة فإنها ليست مسؤولة أبدًا وليس لها أي تدخل في ذلك، ويقتصر دورها على اعتبارها حاضن للبويضة المخصبة ومستقبل للحيوان المنوي خلال عملية التلقيح.

عامةً، فإن القرار في تحديد نوع الجنين لا يؤخذ من أي طرف من أطراف العملية، وإنما مجرد أطراف تؤدي الدور ليس أكثر وتبقى احتمالية أن يكون الجنين ذكرًا 50%، أما الأنثى أيضًا فإنها تتخذ النسبة المتبقية 50% في ذلك.

متى تظهر الأعضاء التناسلية عند الجنين؟

في سياق الحديث عن تحديد نوع الجنين وجنسه ترغب شريحة واسعة في معرفة متى تظهر الأعضاء التناسلية عند الجنين، وفي تفسير ذلك فإن الأعضاء التناسلية عند الجنين تبدأ بالظهور بالتزامن مع بدء الأسبوع الحادي عشر من عمره في رحم أمه، وحسب مايو كلينك فإنه قد يكون ذلك بعد انقضاء 9 أسابيع على حدوث عملية الإخصاب، وفي غضون هذه الفترة يصل حجم رأس الجنين إلى نصف طوله.

أسئلة شائعة

الكثير من الأسئلة الشائعة المرتبطة في تحديد نوع الجنين تتصدر نتائج البحث، لكن لا بد من الإجابة عن الأكثر شيوعًا:

هل الجوع الكثير من علامات الحمل بولد؟

أكدت المعلومات الطبية على أنه ليس هناك أي معلومة طبية أشارت بمجرد الإشارة لوجود علاقة بين الجوع وجنس الجنين، ولا حتى نوع الأطعمة وجنسه، فقد انتشرت الكثير من الخرافات حول اعتبار الوحام على الأطعمة المالحة دليل على الحمل بولد، ويبقى الأمر مقترنًا فقط بشأن من هو المسؤول عن تحديد نوع الجنين وليس العلامات التي تظهر.

هل سواد الحلمتين من علامات الحمل بولد؟

لا، ليس هناك أي علاقة بين سواد الحملتين وبروزهما أو أي تغير يطرأ على الثديين بجنس المولود، فإن ذلك من الأعراض الطبيعية التي ترافق المرأة خلال فترة الحمل سواء كان المولود ذكرًا أو أنثى.

متى تظهر خصية الجنين في السونار؟

تطرح الأمهات سؤالًا متى تظهر خصية الجنين في السونار بغية الاطمئنان حول جنس المولود وتحديدًا الراغبات في إنجاب الذكور، ويجدر التنويه أن القضيب وكيس الصفن يمكن ملاحظتهما عبر السونار مع حلول الأسبوع 18 من أسابيع الحمل، بالتالي فإن الطبيب يمكنه تحديد جنس المولود.

ختامًا، فقد تمكنا بذلك من الإجابة على سؤال من المسؤول عن تحديد نوع الجنين بدقة متناهية، ونوّد التذكير بأن الذكر والأنثى من النعم التي مّن الله بها علينا، لذلك لا بد من أن نحمد الخالق على ما أنعم علينا من أبناء أفضل من التمييز بينهما، وبالنهاية فإن الرجل هو المسؤول عن تحديد نوع الجنين ذكرًا أو أنثى، والمرأة ليست إلا مجرد حاضنة للجنين لينشأ ويترعرع في رحمها حتى الولادة.