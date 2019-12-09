من تساقط الشعر إلى الشعر الرمادي: تعرفي على جذر المشكلة

هل جربتِ كل شيء ولكنك ما زلت قلقًا بشأن تساقط الشعر الزائد والشيب المبكر؟ لستِ وحدكِ. كل يوم ، يبحث الآلاف بشكل يائس عن طرق إيجابية وسريعة وسهلة للتغلب على مشاكل الشعر. ومع ذلك ، لا توجد حلول سحرية فورية. يجب معالجة المشكلة الأساسية للحصول على حلول طويلة الأجل.

يحدث تساقط الشعر لأسباب مختلفة ، بما في ذلك نقص التغذية ، ونمط الحياة المستقرة ، وفقدان الوزن الشديد ، والتغيرات الهرمونية ، وقلة النوم ، والإجهاد البدني والعقلي ، والعامل الوراثي وتناول الأدوية. على الرغم من أن الأنماط الوراثية لا يمكن تعديلها بسهولة ، إلا أنه في معظم الأحيان يمكن الوقاية من مشاكل الشعر عن طريق: تقوية الشعر - تغذية الشعر ، صحة الشعر وفروة الرأس. تصحيح الأسباب الكامنة - تغييرات نمط الحياة ، والتوازن الهرموني والعلاج المناسب.

الحصول على الأساسيات الصحيحة

يتكون الشعر من بروتين يسمى الكيراتين مثبت بواسطة جريب الشعرة في الجلد. يتم تغذية بصيلة الشعر عند قاعدة الجريب بإمدادات الدم. ويختلف معدل نمو الشعر من شخص لآخر ؛ المعدل المتوسط ​​حوالي نصف بوصة في الشهر. يحصل الشعر على لونه عن طريق خلايا الصباغ التي تنتج الميلانين في المسام.

يفقد الشخص البالغ ما بين 50 و 100 شعرة يوميًا ، تصل إلى 150 في بعض الأحيان. عادة ، ينمو الشعر الجديد بدلاً من الشعر المتساقط. ولكن عندما لا يحدث ذلك أو عندما يسقط الشعر الزائد قبل الأوان ، فإنه يؤدي إلى تراجع خط الشعر أو انخفاض كثافة الشعر. نظرًا لأن الشعر ينمو من الجذر ، أي أسفل الشعر ، لذلك فإن أي محاولة لبناء شعر صحي تبدأ عميقًا من الداخل.

بناء الشعر الصحي

بصرف النظر عن تبني أسلوب حياة متوازن مع النوم في الوقت المناسب ، واتباع نظام غذائي مغذي وممارسة التمارين بانتظام وعقل مريح ، هناك عاملان مهمان لصحة الشعر هما القوة الداخلية التي تأتي من التغذية السليمة والنظافة الخارجية ، بما في ذلك الحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس للحماية والسيطرة على الضرر .

ومع ذلك ، يخلط الناس بين الاهتمام بالشعر الخارجي والتغذية الداخلية. الشعر الخارجي مبني من الخلايا الميتة ومن المهم تنظيفه بشكل دوري لمنع الشعر من أن يصبح لزجًا ولحمايته من التلف. تعلمي أساسيات وتقنيات التنظيف السليم والتمشيط. اختاري ما يناسب شعرك واستخدمي الطريقة الموصى بها.

تقوية الشعر من الداخل

التغذية السليمة أمر بالغ الأهمية لبناء شعر صحي. يُعرف سوء التغذية بأنه سبب معظم مشاكل الشعر ، مثل تساقط الشعر الزائد ، والشيب المبكر ، وضعف نمو الشعر، وترققه وحتى جفاف فروة الرأس. الأغذية الغنية بالبيوتين فيتامين H أو B7 وفيتامين B3 و C والفيتامينات والمعادن الأخرى B ، ضرورية وهي متوفرة في البيض والكبد والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة والمكسرات مثل اللوز والفواكه ، والتي تحتوي على مستويات مختلفة من هذه الفيتامينات. مع التقدم في العمر وأنماط الحياة المجهدة ، يصبح تناول وامتصاص العناصر الغذائية الحيوية ضعيفًا. لذلك ، يفضل تناول مكملات إضافية لتغذية الشعر.

الحل:

يكمن سر علاج الشعر في مادة البيوتين، وهي عنصر حيوي يحسن البنية التحتية للكيراتين في الجسم ، مما ينتج عنه شعر صحي وقوي.